Tras su presentación en la inauguración del Mundial, confirman fechas de Maná en importantes recintos de Latinoamérica

Maná, la reconocida banda mexicana de rock en español y pop, anunció este jueves su regreso a Latinoamérica con varias presentaciones en importantes recintos de la región.

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El anuncio se hizo poco antes de la histórica presentación de Maná como actor principal de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

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En la ceremonia inaugural, la primera canción que se escuchó en el icónico Estadio Azteca —que por norma de la FIFA cambió su nombre durante el certamen al de la ciudad— fue 'Oye Mi Amor', uno de los temas más famosos del grupo mexicano.

Justo antes de su esperado espectáculo y ante la expectativa de todos los aficionados no solo del fútbol, sino de su música, la banda aprovechó la atención global para anunciar las sorpresivas fechas en cinco estadios de cinco países latinoamericanos distintos como parte de su 'Vivir Sin Aire Tour'.

¿Cuáles son las fechas y los lugares de las presentaciones de Maná en Latinoamérica?

28 noviembre - Bogotá, Colombia / Vive Claro 2 diciembre - Lima, Perú/ Estadio San Marcos 5 diciembre - Santiago de Chile/ Estadio Monumental 12 diciembre - Buenos Aires, Argentina / Estadio River 17 diciembre - Ciudad de México, México

El concierto de Maná en el Vive Claro de Bogotá, un estadio al aire libre inaugurado el año pasado, iniciará las cinco fechas especiales de la gira por Latinoamérica con la que conmemoran su aniversario número 40.

El anuncio se hizo en las redes oficiales de Maná con un video en el que aparece la banda mientras habla a la cámara para contar la novedad con clips que recrean algunos de los momentos más icónicos de sus presentaciones.

"Estamos felices de anunciar que regresamos a Latinoamérica. 5 estadios/ 5 países. Próximamente anunciaremos las fechas de venta. ¡Mantente pendiente!", dice el post.

En el video se escucha, incluso, a José Fernando Emilio "Fher" Olvera Sierra, asegurar que este performance está dentro de las "diez de las mejores puestas en escena que ha tenido Maná en toda su carrera".

Una histórica carrera que ha rayado el sol

Tras su formación en 1986 en Guadalajara, Jalisco, Maná llevó el rock en español al público mainstream al fusionar el rock clásico, el reggae y el pop con ritmos latinos.

Su vigencia se mantiene vigente con cifras como 1.3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y 12.1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube.

Recientemente 'Oye Mi Amor' protagonizó el álbum de Dua Lipa: 'Live From Mexico', en el que Fher aparece como el único artista invitado dentro del proyecto.

Su álbum 'Dónde Jugarán los Niños' es el disco de rock latino más vendido de la historia y, en 40 años, la banda, que ha manifestado su pasión por los espectáculos en vivo, se ha presentado en más de 30 países.

Maná ha acumulado numerosos récords en la industria como ser la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025 y son además el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles.

También ostentan el récord del mayor número de entradas de un grupo de rock latino en la lista Hot Latin Songs de Billboard (33 entradas) y en Latin Airplay (36 entradas), y siete de sus álbumes han alcanzado el puesto No. 1 en las listas latinas de Billboard.

VEA TAMBIÉN Dua Lipa incluyó en su más reciente álbum uno de los himnos del rock en español que cantó en colaboración con un mexicano o

En su palmarés reposan 4 premios Grammy, 9 Grammy Latinos y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award, además del reconocimiento como Persona del Año por la Latin Grammy y el recibimiento de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.