NTN24
Viernes, 10 de julio de 2026
Viernes, 10 de julio de 2026
Taylor Swift

La millonada que tuvo que pagar Taylor Swift para que le dieran permiso de hacer su boda en Nueva York

julio 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Taylor Swift, cantante estadounidense (AFP)
Taylor Swift, cantante estadounidense (AFP)
La boda entre la estrella del pop y el jugador de fútbol americano Travis Kelce requirió un amplio despliegue de agentes de policía que cerraron las calles alrededor del recinto.

Taylor Swift pagó 160.000 dólares a la ciudad de Nueva York para cubrir los gastos derivados de su boda, celebrada la semana pasada en el Madison Square Garden de Manhattan, dijo el viernes el alcalde Zohran Mamdani.

Te puede interesar:

La boda entre la estrella del pop y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que tuvo lugar el 3 de julio, reunió a cientos de celebridades y requirió un amplio despliegue de agentes de policía que cerraron las calles alrededor del enorme recinto.

o

"Taylor Swift ya ha pagado el costo del permiso que se tramitó, que fue de más de 160.000 dólares", dijo Mamdani a periodistas, cuando le preguntaron si la cantante reembolsaría a la ciudad las horas extra de la policía relacionadas con la ceremonia.

El costo total del evento se desconoce, pero la revista Forbes calculó que superó los 20 millones de dólares.

La pareja también donó 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas, especialmente de Nueva York y Kansas, donde juega el atleta.

Temas relacionados:

Taylor Swift

Boda

Nueva York

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian en Colombia que constreñimiento ejercido por grupos armados habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Intentamos que la gente tenga miedo de robarse los reales de la ayuda humanitaria": directora ejecutiva de Transparencia Venezuela sobre plataforma para vigilar la ayuda humanitaria para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Entretenimiento

Ver más
Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

Miley Cyrus | Foto: EFE
Miley Cyrus

"Algo hermoso. Alguien icónico": Mattel inmortaliza a Miley Cryus en su nueva colección y presenta la Barbie inspirada en la exchica Disney

Despiden a 7.000 empleados tras la caída masiva de suscriptores de Disney+
Disney Plus

Una de las plataformas de streaming más importantes del mundo estudia hacer el lanzamiento de una versión gratuita para fortalecer su competencia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: FAlexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Pasaporte de Colombia - Canva
España

España registró casi 1,2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes: Colombia es el país de origen más representado de Latinoamérica

Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela / Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

Nayib Bukele, solidario con Venezuela: "Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos"

Goalkeeper Vozinha | Foto EFE
Copa Mundial del Fútbol

Departamento de Estado busca ayudar a la madre de Vozinha, arquero de Cabo Verde para que pueda verlo jugar en el Mundial

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirmó que "no sabía lo que era una tarjeta roja" en medio de polémica tras expulsión a Folarin Balogun: "Dije: eso es mucho poder"

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Asciende a 1.430 el número de muertos tras devastadores terremotos en Venezuela

EE. UU. e Irán - Canva
Medio Oriente

Acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen de Irán fue firmado electrónicamente: Trump dice que el texto se publicará “muy pronto”

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela / Oso de peluche - Fotos: EFE / Pexels
Terremoto en Venezuela

"No entreguen a los niños": venezolanos en redes piden a las autoridades que no dejen solos a los menores que perdieron a sus familias en los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre