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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Dua Lipa

Dua Lipa incluyó en su más reciente álbum uno de los himnos del rock en español que cantó en colaboración con un mexicano

mayo 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Dua Lipa - Foto AFP
Dua Lipa - Foto AFP
La colaboración ya se había visto durante el paso de la británica por Latinoamérica y ahora quedó inmortalizado en un video.

La famosa cantante británica Dua Lipa lanzó este fin de semana su nuevo álbum 'Live from Mexico' en el que incluyó 21 canciones y una sola colaboración en la que cantó junto a Fher Olvera, vocalista de Maná, uno de los clásicos más emblemáticos del rock en español.

Fher Olvera, que con 66 años continúa siendo un ícono de Maná —con una gran vigencia en la industria—, aparece como el único artista invitado dentro del nuevo álbum en vivo de Dua Lipa.

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'Oye Mi Amor', uno de los himnos de la banda mexicana, fue elegido por la célebre cantante de 30 años para formar parte oficial del proyecto.

Aparte de que Fher Olvera protagoniza el único featuring del disco, 'Oye Mi Amor' también es la única canción del álbum que no pertenece originalmente al catálogo de Dua Lipa.

La canción de Maná, que ha marcado generaciones a nivel global y principalmente en Latinoamérica, terminó entonces ocupando un lugar central dentro de la narrativa musical de una de las artistas más influyentes del pop actual.

El videoclip con el que se lanzó la canción muestra el momento en el que Fher Olvera y Dua Lipa la interpretaron en su idioma original, español, en el Estadio GNP Seguros Ciudad de México como parada de la gira 'Radical Optimism Tour'.

En ese momento, cabe resaltar, la participación de Maná en el show de la artista británica le dio la vuelta al mundo y atrajo rápidamente la atención, una de las razones que pudieron motivarla para incluirla de manera oficial en su nuevo álbum.

Para Fher Olvera, cantar 'Oye Mi Amor' al lado de Dua Lipa representó "algo muy especial". "Ver cómo (la canción) sigue cruzando generaciones e idiomas, y escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina", considera.

Foto: Dua Lipa y Fher Olvera
Foto: Dua Lipa y Fher Olvera

El lanzamiento de la importante colaboración se da en medio de un momento de fuerte presencia internacional para la agrupación mexicana.

Maná formará parte de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como la única banda de rock presente en el que es considerado el evento deportivo más importante a nivel global.

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Asimismo, la legendaria banda encabeza el cartel del Ohana Festival en California junto a Pearl Jam en uno de los festivales de rock más importantes de la escena internacional como la única banda de habla hispana para la que será la décima edición y tendrá lugar a finales de septiembre.

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