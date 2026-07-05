Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos: régimen reportó 3.342 decesos

Los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, informó el domingo el régimen venezolano.

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De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también han dejado 16.740 heridos.

El último balance reportó el sábado 2.954 muertos y 16.592 heridos, especialmente en La Guiara, estado vecino de Carcas, que quedó devastado por los sismos.

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El régimen venezolano, criticado por su inacción frente a la tragedia, no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque la Organización de Naciones Unidas estimó que pueden llegar a 50.000.

Según dijo Jorge Rodríguez antes, la encargada de la dictadura, su hermana Delcy Rodríguez, ordenó que se acelerara el proceso de traslado de personas a campamentos transitorios con suficientes condiciones de habitabilidad, salud, atención y demás.

“Estamos en este momento en el proceso de abrir nuevos campamentos transitorios, dotarlos, colocar las duchas, colocar las camas, colocar los colchones y llevar a las personas damnificadas a esos campamentos en la ciudad de Caracas y La Guaira”, añadió.

Asimismo, la jefa del régimen aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados. "Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez en una rueda de prensa.