Feijóo solicita el voto de los españoles ante el adelanto de las elecciones anunciado por Sánchez: "Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este lunes el respaldo de los ciudadanos españoles después de conocerse la convocatoria de elecciones.

En una intervención, afirmó que finalmente los españoles tendrán la oportunidad de decidir. “Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España”.

Feijóo realizó estas declaraciones institucionales una hora después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara desde La Moncloa la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre.

El líder de la oposición sostuvo que estos comicios son diferentes a los anteriores, ya que, según afirmó, se trata de que “España le gane a Sánchez” y a todo aquello que representa.

De esta manera, las elecciones determinarán si “la nación y la democracia” consiguen imponerse frente a quien, en su opinión, más daño les ha provocado.

Asimismo, Feijóo planteó que los ciudadanos tendrán que escoger entre “un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país”, así como entre “corrupción o decencia” y entre “decadencia o prosperidad”.

El dirigente popular señaló que, ante la situación actual, el próximo Gobierno tendrá que afrontar unos desafíos que únicamente pueden compararse con los que España enfrentó hace medio siglo, después de la muerte de Francisco Franco y el inicio de la etapa democrática.

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Según Feijóo, detrás de la decisión de convocar las elecciones se encuentra principalmente “el miedo” a que salgan a la luz nuevos datos relacionados con los numerosos casos de corrupción que permanecen abiertos y que, en su opinión, son los más graves de la historia democrática del país.

El presidente del Gobierno español anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, una apuesta con la que busca revalidar su mandato tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda.

La decisión del dirigente socialista, en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por sus crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

"He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales" el 29 de noviembre, indicó Sánchez en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno en Madrid.

"Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", afirmó Sánchez, que siempre había dicho que se presentaría a unas nuevas legislativas.

Para acometer las reformas pendientes y reducir los niveles de desigualdad, necesita "una mayoría mucho más amplia, progresista" en el Parlamento, agregó el dirigente de 54 años.