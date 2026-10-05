NTN24
Lunes, 05 de octubre de 2026
Lunes, 05 de octubre de 2026
España

Feijóo solicita el voto de los españoles ante el adelanto de las elecciones anunciado por Sánchez: "Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España"

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Alberto Núñez Feijóo - EFE
Alberto Núñez Feijóo - EFE
Pedro Sánchez anunció desde La Moncloa la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este lunes el respaldo de los ciudadanos españoles después de conocerse la convocatoria de elecciones.

En una intervención, afirmó que finalmente los españoles tendrán la oportunidad de decidir. “Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España”.

Feijóo realizó estas declaraciones institucionales una hora después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara desde La Moncloa la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre.

El líder de la oposición sostuvo que estos comicios son diferentes a los anteriores, ya que, según afirmó, se trata de que “España le gane a Sánchez” y a todo aquello que representa.

De esta manera, las elecciones determinarán si “la nación y la democracia” consiguen imponerse frente a quien, en su opinión, más daño les ha provocado.

Asimismo, Feijóo planteó que los ciudadanos tendrán que escoger entre “un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país”, así como entre “corrupción o decencia” y entre “decadencia o prosperidad”.

El dirigente popular señaló que, ante la situación actual, el próximo Gobierno tendrá que afrontar unos desafíos que únicamente pueden compararse con los que España enfrentó hace medio siglo, después de la muerte de Francisco Franco y el inicio de la etapa democrática.

o

Según Feijóo, detrás de la decisión de convocar las elecciones se encuentra principalmente “el miedo” a que salgan a la luz nuevos datos relacionados con los numerosos casos de corrupción que permanecen abiertos y que, en su opinión, son los más graves de la historia democrática del país.

El presidente del Gobierno español anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, una apuesta con la que busca revalidar su mandato tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda.

La decisión del dirigente socialista, en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por sus crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

"He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales" el 29 de noviembre, indicó Sánchez en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno en Madrid.

"Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", afirmó Sánchez, que siempre había dicho que se presentaría a unas nuevas legislativas.

Para acometer las reformas pendientes y reducir los niveles de desigualdad, necesita "una mayoría mucho más amplia, progresista" en el Parlamento, agregó el dirigente de 54 años.

Temas relacionados:

España

Pedro Sánchez

Elecciones

Alberto Núñez Feijóo

Partido Popular

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Elecciones en Brasil
Brasil

Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos

Captura de alias Orlanda (Policía)
Captura

Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, los representantes de las principales potencias del mundo - Fotos: AFP/EFE
estrecho de Ormuz

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Ejecuciones

Experta describe condición en que quedaría mujer condenada a muerte que sobrevivió a ejecución en Estados Unidos

Más de Política

Ver más
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica (EFE)
Costa Rica

Presidenta de Costa Rica destituyó a su a canciller por asistir a reunión liderada por Trump sin avisarle

Gustavo Petro junto Claudia López | Foto x: @petrogustavo
Gustavo Petro

¿Oportunismo electoral o alianza genuina? La controversial foto de Claudia López con Gustavo Petro

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez realiza su quinto viaje internacional en lo que va del año: este es el destino y el motivo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pelotas de béisbol - Foto de referencia: Pexels
Béisbol venezolano

Beisbolista venezolano vuelve a estar entre los candidatos a premio por su labor comunitaria

SpaceX decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship-Foto:EFE
Starship

Starship apunta al espacio: la misión de SpaceX que pondrá a prueba su futuro orbital

Congresista demócrata Deborah Ross | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Esa reunión va a beneficiar más a Delcy de lo que va a beneficiar a Trump": congresista Deborah Ross

Operativo en el Magdalena deja 10 capturados-Foto: captura de video de X @ABDELAESPRIELLA
Grupos criminales

“Seguimos golpeando a los narcoterroristas”: operativo en el Magdalena deja 10 capturados del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Gustavo Petro/ Marco Rubio y Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Gustavo Petro

La explosiva carta que envió Álvaro Leyva a Marco Rubio sobre el presunto plan de Gustavo Petro contra Abelardo de la Espriella

Ataque con drones y ráfagas de fusil contra la Fuerza Pública en Cauca - Foto_ captura de redes sociales
Cauca

Ataque con drones y ráfagas de fusil contra la Fuerza Pública en Cauca deja varios policías heridos: cerraron la vía Panamericana

Capturado alias "el Flaco", señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo - Foto captura
Captura

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023