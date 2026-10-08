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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, con amoroso video y mensaje para su esposa Ana Lucía Pineda, dejó ver lo más profundo de su corazón: “¡Qué fortuna haberte amado!”

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Mensaje de Abelardo de la Espriella a Ana Lucía Pineda - EFE
Mensaje de Abelardo de la Espriella a Ana Lucía Pineda - EFE
El mandatario en sus redes sociales celebró el cumpleaños de su esposa y pidió a la vida pasar el resto de sus días junto a la primera dama.

A través de su perfil personal de X, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, publicó un emotivo video por el cumpleaños de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Adicionalmente, el mandatario acompañó el video con un emotivo mensaje que dejó ver su etapa más amorosa.

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Eres la risa de la casa, la ternura de cada día, el corazón de nuestra familia, vida de la vida mía. Te amo en lo extraordinario y en la sencilla belleza de saber que estás conmigo cuando el mundo se hace cuesta”, recalcó de la Espriella.

Asimismo, el presidente recalcó que en los hijos que tiene con la primera dama refleja lo que, como padres, han sido y que en ellos ve la grandeza de su esposa.

En nuestros hijos florece lo que juntos hemos sembrado: el amor que nos tenemos, hecho vida y prolongado. En sus risas te descubro, en sus abrazos estás tú; eres nuestra calma, nuestro refugio y luz”, aseveró.

Asimismo, de la Espriella indicó que cada que ve a su esposa junto a sus hijos se llena de alegría y es lo que lo hace renacer.

Cuando te veo con ellos, enseñándoles a vivir, sé que hay algo de nosotros que jamás tendrá fin. Y te amo más al mirarte así, porque entiendo cada día que en el amor que tú les das también renace mi existir”, recalcó el jefe de Estado.

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También dejó de presente: “Hoy le doy gracias a Dios por tu vida y por tu amor, por lo que juntos sembramos, por cada fruto y cada flor. Que el Creador te conceda muchos años, con salud y bendición, y a mí, la dicha de cuidarte con entero corazón”.

Finalmente, el mandatario cerró su mensaje asegurando que lo único que espera es poder pasar lo que le quede de vida junto a la primera dama y aseguró que quiere seguir diciendo: “¡Qué fortuna haberte amado!”.

Que nos encuentre el tiempo juntos, con el cabello plateado, y que pueda yo decirte: ¡Qué fortuna haberte amado! Te adoro, amore mio. Mi deseo más profundo es compartir contigo lo que nos quede de mundo, llenos de vida y bendición, cumpliendo con detalle la promesa que hace casi 20 años hiciéramos los dos”, puntualizó de la Espriella.

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