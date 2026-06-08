El papa León XIV calificó de "plaga" los abusos sexuales por parte del clero y pidió reparación para las víctimas

En su tercer día de visita en España, el papa León XIV dio un duro discursó ante los obispos del país en donde condenó los abusos sexuales cometidos por miembros del clero diciendo que constituyen "una plaga".

El sumo sacerdote, de 70 años, habló ante los obispos y explicó que aquellos "que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero".

Y afirmó que "ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación". Además, instó a que haya un compromiso "cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado".

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El papa se refirió a las víctimas de abuso diciendo que espera que "cada persona herida pueda encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación".

El pontífice pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados y se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero. Según la prensa española, la reunión tendrá lugar a puerta cerrada este lunes por la tarde en la Nunciatura Apostólica en la capital española.