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Martes, 07 de julio de 2026
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Shakira

Shakira reaccionó a la eliminación de Colombia del Mundial con un sentido mensaje en el que mencionó a Luis Díaz

julio 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Shakira - Foto AFP
Shakira - Foto AFP
La famosa artista colombiana envió un sentido mensaje a los futbolistas cafeteros sobre su participación en el torneo.

Shakira reaccionó este martes desde sus redes sociales a la eliminación de la selección Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA ante Suiza por la vía de los penaltis.

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"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos", dijo Shakira.

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La famosa artista colombiana, quien se pronunció por medio de un mensaje subido a sus redes sociales, mencionó también a Luis Díaz, uno de los principales referentes de la actual selección Colombia.

"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección", escribió Shakira sobre el llanto del extremo del Bayern de Múnich.

El sentido mensaje de la célebre cantante incluyó unas palabras de gratitud para los futbolistas cafeteros tras su participación en el torneo, en el que no participaban desde Rusia 2018, cuando también fueron eliminados en la misma instancia ante Inglaterra.

"Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo", concluyó Shakira.

El mensaje de Shakira se dio pocos minutos después de que a La Tricolor se le escapara el paso a cuartos de final contra Argentina tras haber perdido en la tanda de penaltis luego de un empate sin goles durante los 120 minutos reglamentarios.

Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández erraron en sus cobros y, pese a que un futbolista suizo también falló un penalti, la diferencia les bastó a los europeos para hacerse con un cupo entre los ocho mejores del mundo.

Colombia alcanzó los octavos de final tras superar en dieciseisavos a Ghana por la mínima diferencia y haber culminado la primera ronda como líder de un grupo que compartía con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

El delantero Luis Javier Suárez también se pronunció sobre la eliminación y consideró que la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo estaba para "mejores cosas".

"Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas", dijo Suárez en la señal oficial de TV del partido jugado en Vancouver, Canadá.

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"Esperemos que esto sea un punto de inflexión" con vistas al futuro, expresó el goleador del Sporting de Lisboa, quien no pudo anotar en la Copa del Mundo.

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