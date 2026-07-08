Confirman a leyenda del fútbol latinoamericano como nuevo entrenador de México tras su eliminación del Mundial

La selección de México ya tiene nuevo entrenador tras su eliminación en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que ofició como anfitrión junto a Estados Unidos, México y Canadá.

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La derrota ante Inglaterra significó la salida de Javier Aguirre del equipo nacional, por lo que se estaba esperando la oficialización del nuevo encargado del banquillo de 'La Tri'.

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Se trata de Rafael Márquez, leyenda del fútbol latinoamericano, quien fue confirmado el miércoles por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) como nuevo director técnico de la selección.

Márquez, de 47 años, se complementó como auxiliar de Aguirre durante todo el proceso mundialista y asumió el cargo después de que México alcanzara los octavos de final del torneo como coanfitrión, donde cayó 3-2 ante Inglaterra tras conseguir su primera victoria en una fase de eliminación directa en 40 años.

La FMF señaló en un comunicado que el nombramiento de continuidad al "Proyecto Deportivo 2030", presentado en agosto de 2024 cuando Márquez fue incorporado al cuerpo técnico de Aguirre como parte de un plan de sucesión.

"La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista", indicó el organismo.

"Márquez asume la dirección técnica de la Selección Nacional después de haber formado parte del cuerpo técnico de Aguirre, participando de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo que compitió en este mundial", agregó.

El tercer ciclo de Aguirre al frente de la selección terminó con un balance de 22 victorias, nueve empates y seis derrotas en 37 partidos.

Bajo su dirección, México formó una fase de grupos perfecta en la Copa del Mundo con tres triunfos en tres encuentros, conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-2025 y la Copa Oro de 2025.

Como futbolista, Márquez disputó cinco Copas del Mundo y fue capitán de la selección mexicana, con la que acumuló 148 partidos internacionales y conquistó la Copa Confederaciones de 1999.

También campeonó en clubes como Mónaco, donde ganó un título de Liga 1; Barcelona, con cuatro títulos de LaLiga y dos UEFA Champions League, y el Club León, con el bicampeonato de la Liga MX.

Tras retirarse, inició su carrera como entrenador en las categorías formativas del RSD Alcalá de España y posteriormente se dirigió al Barcelona Atlètic antes de integrarse al cuerpo técnico de Aguirre.