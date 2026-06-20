Este es el cerebro detrás de uno de los looks de James Rodríguez, Luis Díaz y toda la selección Colombia en el Mundial 2026

La diseñadora de modas colombiana Manuela Hernández habló en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su trabajo como diseñadora de uno de los atuendos que visten los jugadores de la selección colombiana de fútbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Hernández habló de su carrera y de los caminos que recorrió para lograr llegar a varias de las pasarelas más importantes, así como lo que transcurrió junto a su equipo de trabajo para llegar a diseñar los "colombianísimos" trajes de los futbolistas.

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"Fuimos escogidos para hacer una colaboración completa con Adidas de manera artesanal", contó Hernández, quien aseguró que su equipo fue el primero elegido en Latinoamérica, después de uno de Brasil, para colaborar de manera completa con la famosa empresa deportiva de origen alemán.

Fueron más de 40 familias las que participaron en los 400 metros tejidos a mano en tela horizontal, de acuerdo con lo que contó Hernández, para lo que se utilizó algodón de origen colombiano y peruano.

"Esto se entrega a toda la parte de organización, de utilería y la parte de utilería es la responsable de que cada jugador tenga" su traje, explicó Hernández sobre el proceso en el que se entregan los trajes.

Las medidas, cabe destacar, fueron tomadas en marzo por el equipo de la diseñadora a los jugadores de la selección Colombia durante su viaje a Orlando, Florida (Estados Unidos) para enfrentarse en el partido de preparación contra Croacia.