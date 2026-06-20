NTN24
Sábado, 20 de junio de 2026
Sábado, 20 de junio de 2026
Selección Colombia

Este es el cerebro detrás de uno de los looks de James Rodríguez, Luis Díaz y toda la selección Colombia en el Mundial 2026

junio 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Mujeres de Ataque
Manuela Hernández habló en ‘Mujeres de Ataque’ sobre los caminos que recorrió para alcanzar el importante hito dentro de la industria de la moda.

La diseñadora de modas colombiana Manuela Hernández habló en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su trabajo como diseñadora de uno de los atuendos que visten los jugadores de la selección colombiana de fútbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Hernández habló de su carrera y de los caminos que recorrió para lograr llegar a varias de las pasarelas más importantes, así como lo que transcurrió junto a su equipo de trabajo para llegar a diseñar los "colombianísimos" trajes de los futbolistas.

o

"Fuimos escogidos para hacer una colaboración completa con Adidas de manera artesanal", contó Hernández, quien aseguró que su equipo fue el primero elegido en Latinoamérica, después de uno de Brasil, para colaborar de manera completa con la famosa empresa deportiva de origen alemán.

Fueron más de 40 familias las que participaron en los 400 metros tejidos a mano en tela horizontal, de acuerdo con lo que contó Hernández, para lo que se utilizó algodón de origen colombiano y peruano.

"Esto se entrega a toda la parte de organización, de utilería y la parte de utilería es la responsable de que cada jugador tenga" su traje, explicó Hernández sobre el proceso en el que se entregan los trajes.

Las medidas, cabe destacar, fueron tomadas en marzo por el equipo de la diseñadora a los jugadores de la selección Colombia durante su viaje a Orlando, Florida (Estados Unidos) para enfrentarse en el partido de preparación contra Croacia.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Moda

Diseño

Mundial 2026

Entrevistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar

"No pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela": María Elvira Salazar envió carta a Rubio, Blanche y Bessent con motivo de las elecciones en Colombia

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Más de Deportes

Ver más
Futbolistas de la Selección de Argentina - Foto: AFP
Barcelona

Barcelona va con toda por uno de los delanteros que fue campeón del mundo con Argentina

María Camila Osorio, tenista colombiana - Foto: EFE
Tenis

La tenista colombiana María Camila Osorio rompió en llanto tras avanzar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros

Camarógrago accidentado en el partido entre Colombia y Uzbekistán / FOTO: captura de pantalla
Mundial 2026

El detallazo que recibió el camarógrafo que fue arrollado en el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira vuelve a reinar en el fútbol: una de sus canciones mundialistas fue nombrada la mejor de la historia

Futbolistas de la Selección de Argentina - Foto: AFP
Barcelona

Barcelona va con toda por uno de los delanteros que fue campeón del mundo con Argentina

Presidente de Costa Rica, Laura Fernández - AFP
Costa Rica

La presidente de Costa Rica asegura que "fue una luz" la captura de Maduro: "Anhelo el momento en que veamos plenamente a Venezuela libre"

María Camila Osorio, tenista colombiana - Foto: EFE
Tenis

La tenista colombiana María Camila Osorio rompió en llanto tras avanzar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros

Ricardo Arjona - Foto EFE
Ricardo Arjona

Ricardo Arjona se presentará en importante ciudad colombiana tras agotar seis arenas completas en Bogotá

Camarógrago accidentado en el partido entre Colombia y Uzbekistán / FOTO: captura de pantalla
Mundial 2026

El detallazo que recibió el camarógrafo que fue arrollado en el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial

Carlos A. Giménez y Diosdado Cabello - EFE
Carlos A. Giménez

"Espero que en un futuro nos entreguen a Diosdado Cabello": legislador Carlos A. Giménez sobre el número dos del chavismo en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre