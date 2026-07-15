Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia
El abogado Rodrigo Pombo se refirió a la situación política en Colombia tras las elecciones presidenciales que ganó Abelardo de la Espriella y que el presidente Gustavo Petro desconoce. “El presidente Petro ha tenido una desmovilización política que el pueblo colombiano reconoce, pero no ha tenido una desmovilización psicológica: su mente sigue siendo retorcidamente revolucionaria”, señaló.