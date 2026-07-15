NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Elecciones Presidenciales en Colombia
Programa: La Tarde

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El abogado Rodrigo Pombo se refirió a la situación política en Colombia tras las elecciones presidenciales que ganó Abelardo de la Espriella y que el presidente Gustavo Petro desconoce. “El presidente Petro ha tenido una desmovilización política que el pueblo colombiano reconoce, pero no ha tenido una desmovilización psicológica: su mente sigue siendo retorcidamente revolucionaria”, señaló.

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