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El brote de Hantavirus que tenía en alerta máxima al mundo ha sido controlado, aseguró la OMS

julio 2, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Crucero con brote de hantavirus se dirige a España mientras evacuados fueron hospitalizados en varios países europeos - AFP
Crucero con brote de hantavirus se dirige a España mientras evacuados fueron hospitalizados en varios países europeos - AFP
El virus amenazó al mundo con una posible propagación luego de que las que iban en el crucero MV Hondius lo padecieran y tuvieran que estar en cuarentena.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que desató alarma internacional, terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.

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El jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró en una rueda de prensa que está "muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó".

Se registraron 13 casos relacionados con el crucero que zarpó del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

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"La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa", declaró Ghebreyesus en Ginebra.

"No se ha notificado ningún otro caso desde el 25 de mayo", agregó.

En total, dijo el alto funcionario, se "han identificado y seguido más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios".

Los 13 casos identificados en este episodio constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus —un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico— registradas cada año.

Pero la mayoría de estas infecciones se deben a un contagio directo a partir de un animal, generalmente un roedor.

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La preocupación aquí se centraba en el riesgo de transmisión de persona a persona: la cepa implicada, conocida como de los Andes, es la única conocida que permite este tipo de contagio.

El 1 de abril de este año el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas aisladas del Atlántico Sur.

Tras descubrirse el brote, el barco se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, para evacuar allí el 10 de mayo a más de 120 pasajeros.

El crucero atracó finalmente el 18 de mayo en el puerto de Róterdam, en los Países Bajos, con una tripulación reducida obligada a varias semanas de cuarentena. El origen del foco aún no ha sido identificado.

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