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Jueves, 18 de junio de 2026
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Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania bombardeó con drones a Moscú: estas son las impactantes imágenes del mayor ataque a la capital rusa en dos años

junio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ataque de drones ucranianos a Moscú - Foto AFP
Ataque de drones ucranianos a Moscú - Foto AFP
Es la segunda vez en este mes que Kiev lanza un ataque importante durante un evento internacional organizado en Rusia.

Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscú de los dos últimos años, lo que provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores y perturbó los principales aeropuertos, con cientos de vuelos retrasados.

Varios drones alcanzaron una importante refinería moscovita, en lo que el alcalde de la capital, Seguéi Sobianin, definió como un ataque "a gran escala", aunque no detalló el alcance de los daños.

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Videos en redes sociales mostraron varias columnas de humo negro sobre la periferia sur de la capital rusa. Algunos de ellos, incluso, grabados durante el momento exacto del ataque.

Un clip publicado por ABC España registró el instante en el que uno de los drones ucranianos impacta Kapotnya, la refinería de petróleo de Moscú, en el segundo ataque a ese lugar en una semana.

Imágenes subidas por varios usuarios también mostraron otras de las instalaciones que fueron alcanzadas por los ataques en impactos cuyas explosiones abarcaron una extensa área de las calles.

Desde los lugares donde se presenciaban dichos ataques también se alcanzaba a visualizar al fondo el humo que salía de la refinería de petróleo, donde impactaron "varios drones", según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin.

Dos jóvenes grabaron también desde una carretera las enormes columnas de humo que dejaron los ataques desde una zona en la que además se escuchaban disparos y se veían aeronaves a lo lejos, así como misiles.

En medio de la tragedia, incluso, se escucha a uno de ellos reír, acción por la que varios internautas le criticaron, aunque otros señalaron que los ciudadanos "ya se acostumbraron" a vivir con la guerra.

Moscú derribó más de medio centenar de drones el jueves, informó el alcalde Sobyanin en Telegram, donde aseguró que un centro comercial también sufrió daños leves.

"Las fuerzas de defensa aérea siguen repeliendo un ataque masivo. Varios drones lograron llegar a la refinería de petróleo de Moscú", agregó.

Se trata del ataque mayor contra Moscú en al menos dos años, según la agencia estatal rusa TASS, y coincide con la reunión que el presidente Vladimir Putin mantiene con líderes del sureste asiático en la ciudad de Kazán, a unos 700 kilómetros al este de la capital rusa.

Es además la segunda vez en este mes que Kiev lanza un ataque importante durante un evento internacional organizado en Rusia.

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A inicios de junio golpeó la zona de San Petersburgo, lo que coincidió con un importante foro económico que se desarrollaba allí.

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