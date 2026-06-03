Ataques ucranianos impactaron la ciudad de San Petersburgo antes de la inauguración del foro económico de “Davos”

Drones ucranianos impactaron instalaciones energéticas y militares de San Petersburgo este miércoles, antes del inicio del importante foro económico que se adelantará en esta ciudad y que reunirá a numerosos dirigentes, incluido el presidente Vladimir Putin.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días que acoge cerca de 20.000 invitados de 130 países, se vio afectado por ataques de Ucrania a tan solo horas de la inauguración de la conferencia.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas de defensa aérea interceptaron y destruyeron cerca de 350 drones en zonas cercanas a la frontera y ciudades como Moscú, San Petersburgo y Nóvgorod.

Según el gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, producto de estos ataques, varias estructuras de la ciudad se vieron afectadas y varias personas resultaron heridas previo a la inauguración del Foro Económico Internacional, también conocido como el “Davos ruso”.

Ante esto, el Kremlin prometió respuestas "sistemáticas" al ataque contra la segunda ciudad rusa, que se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, catalogó estos “ataques como justos”.

Zelenski señaló que las aeronaves no tripuladas golpearon la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt.

Estos ataques, que Kiev califica como "sanciones de largo alcance", obligaron a cerrar durante horas el principal aeropuerto de la ciudad.

Responsables ucranianos dijeron que el objetivo es trastocar la cumbre, en la que está previsto que Putin pronuncie un discurso el viernes.

Cabe destacar que estas dos naciones ya completan más de cuatro años en guerra, la cual dio inicio en febrero de 2022.

A pesar de los ataques de Ucrania a Rusia, este miércoles 3 de junio se llevó a cabo la inauguración de la edición número 29 del Foro Internacional de San Petersburgo 2026, en el Centro de Exposiciones y Convenciones ExpoForum de la ciudad.