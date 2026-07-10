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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé tranquiliza a la hinchada francesa tras hablar de la lesión que lo obligó a pedir el cambio ante Marruecos en los octavos de final del Mundial

julio 10, 2026
Por: Diana Pérez
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé | Foto: EFE
'Kiki' ha sido una pieza fundamental en el triunfo y desempeño de 'Les Bleus' en el torneo, y acecha el récord que ostenta su excompañero del PSG, Lionel Messi, como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Francia logró su clasificación a la semifinal del Mundial de 2026 en donde deberá medirse cara a cara contra España, tras derrotar 2-0 a la selección de Marruecos en los cuartos de final del torneo.

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Sin embargo, el triunfo del conjunto galo se ha visto un poco ensombrecido por la lesión del referente y capitán del equipo Kylian Mbappé, quien pese a ser el responsable del primer gol de Francia tuvo que abandonar el campo de juego a pocos minutos del final del compromiso.

El artillero francés, de 27 años, pidió el cambio en el minuto 75 cuando su selección ya iba arriba en el marcador 2-0 tras el tanto que marcó su compañero Ousmane Dembélé en el 66'.

La preocupación no cesó debido a las imágenes captadas por las cámaras de la transmisión en las que se le veía el tobillo totalmente hinchado; sin embargo, fue el mismo futbolista quien salió a calmar a la hinchada del conjunto galo.

En zona mixta, tras el fin del partido, Mbappé habló ante los medios sobre su lesión y explicó que: "sí, estoy bien, recibí un golpe en el tobillo, pero está bien".

"Creo que en este momento JP (Mateta) estaba más apto que yo para jugar en los últimos 15 minutos. Así que salí, él entró... entró muy bien al campo, también pudo marcar, así que también es positivo", afirmó.

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Sus palabras han calmado a la hinchada francesa que tenían miedo de que el atacante del Real Madrid pudiera perderse el partido de semifinal ante España.

'Kiki' ha sido una pieza fundamental en el triunfo y desempeño de 'Les Bleus' en el torneo, además de estar acechando el récord que ostenta su excompañero del PSG, Lionel Messi, como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Mientras el argentino cuenta con 21 tantos en toda la historia de los Mundiales, contando desde su primera participación en 2006 hasta la fecha, Mbappé cuenta con 20, uno menos que el '10' de la 'albiceleste'.

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