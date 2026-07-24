Estados Unidos divulga imágenes de las impresionantes aeronaves que tras los terremotos han sobrevolado los cielos de Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos publicó este viernes imágenes de las aeronaves que ha usado para atender la emergencia humanitaria que provocaron los terremotos que, el pasado 24 de junio, sacudieron a Venezuela.

Las imágenes, además de retratar el fuerte apoyo que ha dado Estados Unidos a los venezolanos, muestra el poder militar aéreo que tiene la nación norteamericana.

“Respondiendo al llamado en Venezuela: en los días críticos posteriores a los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela, el ejército de los Estados Unidos movilizó rápidamente recursos aéreos de todo el país para impulsar un puente aéreo que transportó continuamente a los primeros respondedores y asistencia para desastres a las zonas más afectadas”, precisó el Comando.

La unidad del Ejército de Estados Unidos, además, describió el tipo de aeronaves que han estado en las operaciones de ayuda dirigidas hacia Venezuela.

“Aviones de carga, aeronaves de despegue vertical y helicópteros resultaron vitales para los esfuerzos internacionales por salvar vidas en las secuelas inmediatas del desastre”, precisó el Comando Sur.

Aseveró, a su vez, que las operaciones de la unidad del Comando Sur han estado dirigidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“El ejército de los Estados Unidos apoyó las operaciones de ayuda del gobierno de los Estados Unidos lideradas por el Departamento de Estado en el país”, expresó la unidad militar norteamericana.

A un mes de los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio, el país atraviesa una crisis sin precedentes.

El desastre ha dejado un saldo de 5.398 personas fallecidas, 16.740 heridas y pérdidas económicas calculadas en 19.500 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de cientos de edificaciones, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira, la zona más golpeada por la tragedia.