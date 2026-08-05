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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Terremoto

Fuerte sismo de magnitud 6,3 sacude la isla filipina de Mindanao sin dejar víctimas ni activar alerta de tsunami

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
terremoto de magnitud 6,3 sacude la isla filipina- Foto: Captura de pantalla
terremoto de magnitud 6,3 sacude la isla filipina- Foto: Captura de pantalla
Las autoridades locales suspendieron las clases de forma preventiva tras el movimiento telúrico registrado a poca profundidad.

Un sismo de magnitud 6,3 sacudió este miércoles la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando momentos de tensión entre la población y obligando a las autoridades a activar los protocolos de prevención en varias zonas de la región.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a una profundidad superficial de 10 Kilómetros, con epicentro ubicado a unos 32,2 kilómetros de la provincia de Sarangani. Pese a la intensidad percibida, el organismo internacional confirmó que no se ha emitido ninguna alerta de Tsunami.

Hasta el momento, los equipos de la Defensa Civil filipina y el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) informaron que no se han registrado víctimas mortales, personas heridas ni daños materiales de consideración en las zonas próximas al epicentro.

Sin embargo, como medida preventiva, las autoridades regionales ordenaron la suspensión de clases para este jueves en las áreas afectadas, ante la posibilidad de nuevas réplicas y con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

A través de redes sociales, numerosos internautas compartieron imágenes de ciudadanos siendo evacuados de edificios e infraestructuras públicas tras el fuerte temblor.


Mientras la agencia sismológica local (Phivolcs) descartó la probabilidad de réplicas significativas, el NDRRMC advirtió que la población debe mantenerse alerta ante posibles movimientos telúricos secundarios, estimando de forma preliminar la magnitud del evento en 7,1.

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Este nuevo temblor reaviva los temores en Mindanao, una zona que todavía intenta levantarse tras el catastrófico sismo de magnitud 7,8 que azotó la isla el pasado 8 de junio.

Aquel terremoto el más potente registrado en el país en más de tres décadas dejó cerca de un centenar de fallecidos, un millar de heridos, 100.000 desplazados y más de 50.000 viviendas destruidas, además de causar drásticas alteraciones geográficas como el retroceso de la línea de costa y el levantamiento del lecho marino.

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Filipinas se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las franjas geológicas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde los movimientos telúricos son una constante amenaza para la seguridad nacional.

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