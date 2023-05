Venezolanos relatan la pesadilla vivida durante el arrollamiento en Texas

Un hombre con antecedentes penales fue responsabilizado el lunes de homicidio culposo, tras embestir con su camioneta a más de diez migrantes, en su mayoría venezolanos, en la ciudad de Brownsville, Texas, frontera con México, matando a ocho personas y dejando al menos cinco heridos.

VEA TAMBIÉN Un colombiano entre las víctimas del arrollamiento en Brownsville: su familia pide ayuda o

Algunos testigos y sobrevivientes han dado testimonio de la pesadilla que vivieron el pasado 7 de mayo. Una tragedia que se suma al sufrimiento que muchos atraviesan desde que salieron de Venezuela en busca de un mejor futuro.

“Pasamos una selva, cruzamos ocho países pasando frío y hambre, sed. Pasando de todo. Y nos cruzamos para acá y ya nosotros decimos: ‘Cumplimos el sueño americano’, y mira donde terminó el sueño americano”, expresó a Telemundo, Daniel González, migrante que conversaba con otros dos venezolanos cuando estos fueron atropellados.

Bryan Toro, otro venezolano asilado en el Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, contó cómo presenció la tragedia desde la acera de en frente.

VEA TAMBIÉN Un mexicano con antecedentes: el hombre detrás del arrollamiento de migrantes en Brownsville o

“Es algo que no se me olvida. Esas imágenes por más que intente, no creo que se me vayan a borrar por mucho tiempo”, expresó durante una entrevista a la periodista Shirley Varnagy.

Toro, quien vivió en Chile durante 4 años y decidió entrar a EE. UU. con una caravana de migrantes, relató que el autor del atropello, George Álvarez, gritó insultos contra el grupo que esperaba en la parada de autobús, “primero se llevó a quienes estaban sentados y después a los que iban caminando”.

Uno de los fallecidos fue identificado como Richard Bustamante, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y oriundo de Guanare, capital de Portuguesa.

Según el portal Portuguesa Reporta, Bustamante era hijo único de una pareja de cristianos. Empezó su viaje a Estados Unidos en abril, cruzó el Darién hasta llegar a Texas donde fue arrollado.

"Se fueron antes de Semana Santa cruzando El Darién, estaban listos con sus papeles en ese refugio, esperando que le dieran el permiso para ir al estado donde lo habían asignado. Richard se fue con muchos sueños y metas, pero ese viaje les costó la vida", comentaron familiares al medio local.

Aproximadamente 10 minutos antes de ser embestido por la camioneta, se tomó una fotografía y la envió a su familia. Se conoció que logró informarles que ya estaba en la parada del autobús para viajar a Nueva York con sus amigos.

Héctor Medina, de 24 años, otra víctima de la tragedia, era un barbero oriundo de La Velita, en Coro, estado Falcón, que hace tres meses decidió emigrar a Estados Unidos para reencontrarse con su madre que vive en Chicago.

Brayan García, de 24 años, nacido en Maracaibo, llegó a Texas para ofrecerle un mejor futuro a su hija de siete meses y a su esposa, sin poder lograrlo.

Su cuñada Yaneth Díaz contó que se enteraron de la tragedia a través de las redes sociales y afirmó que fue muy fuerte verlo en videos que muestran la escena del crimen.

“Pedimos ayuda para que el gobierno de Estados Unidos, fundaciones o los que puedan apoyarnos a traernos su cuerpo lo puedan hacer”, dijo Díaz.

Después del choque, el automovilista intentó huir pero fue retenido por personas en el lugar hasta que llegó la policía. Álvarez fue acusado de 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal: su vehículo. Pero aún las autoridades no definen si fue intencional o si se trató de un accidente.