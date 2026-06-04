Willie Colón dio su aval antes de morir para que dos artistas venezolanos reinterpretaran uno de sus himnos y este fue el resultado

El famoso cantautor y trompetista Willie Colón, quien falleció en febrero de este año, dio su aval antes de morir para que dos artistas venezolanos reinterpretaran una de sus canciones más representativas, que ya fue lanzada.

Se trata de 'Idilio' que, como la mayoría de los temas del artista de Estados Unidos y origen puertorriqueño, pertenece al género de la salsa y fue lanzada por él en 1993 como parte de su exitoso álbum 'Hecho en Puerto Rico'.

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El "solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando" de la letra, que empieza luego del icónico solo de trompeta, fue ahora entonado en dos voces distintas en una nueva versión.

Los cantantes venezolanos a los que Colón les dio el aval para reinterpretar 'Idilio' son Neutro Shorty, uno de los nombres principales del trap latino en la actualidad, y Oscar D'León, cantautor y músico venezolano considerado uno de los máximos exponentes de la salsa de toda la historia.

'Neutro Shorty x Oscar D' León – Idilio', hace parte del lanzamiento de 'El Disco de Salsa', el nuevo álbum de Neutro Shorty, oriundo de Caracas, con el que exploró la salsa luego de haber logrado el reconocimiento con el género urbano.

Según la descripción del video de la nueva versión de 'Idilio' subido a YouTube, que es un visualizer que ya está cerca de alcanzar los cuatro millones de vistas, la intención de Neutro Shorty con la canción y su nuevo álbum es "escribir su propia historia en la rica tradición salsera de Venezuela y el Caribe".

El nuevo trabajo musical ha tenido un recibimiento importante del público e incluyó otras colaboraciones importantes como la realizada con Gilberto Santa Rosa, uno de los cantantes más trascendentes y de más respeto en la música tropical a nivel internacional.

La colaboración con Gilberto Santa Rosa fue titulada 'Un Consejo' y marca uno de los encuentros más simbólicos del proyecto —además de la colaboración con Oscar D' León—, pues une a dos generaciones en uno de los géneros más importantes de la región.

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'El disco de salsa' está compuesto por un total de doce canciones que el artista venezolano ya estrenó en sus plataformas digitales.