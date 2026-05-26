No fue Shakira: esta es la colombiana que se llevó el premio a la Excelencia Artística en los AMAs 2026

La artista colombiana Karol G, de 35 años, fue reconocida con el premio a la Excelencia Artística Internacional en el evento de los American Music Awards 2026. El premio le fue entregado por el compositor y cantante John Legend, luego de la presentación de su último éxito musical “Ivonny Bonita”.

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John Legend explicó que este reconocimiento se otorga a los artistas más icónicos de la actualidad, ya que son personajes que han hecho “historia en la música” y “han cambiado la cultura mundial”.

Asimismo, destacó que existen artistas que hacen éxitos y otros que hacen historia, en ese contexto, resaltó el papel, en abril, de Karol G, ya que se convirtió en la primera artista latina en encabezar un festival de Coachella.

Con estas palabras conmovedoras de reconocimiento, al recibir el premio, Karol G expresó que era un honor recibirlo en “manos de John Legend”, adicionalmente, afirmó que el momento representa una parte importante de su carrera.

Agradeció a Dios por permitirle vivir “la más grande experiencia” de su vida.

Destacó que su carrera le ha concedido un “propósito” y que se siente feliz de poder expresar sus sentimientos, a través de sus composiciones, mensajes que sirvan para muchas personas y que construyan “un lugar seguro para sanar”.

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En el ámbito personal, la artista colombiana aseguró que su vida tiene un significado gracias a la música y a la oportunidad de poder ayudar a otros por medio de ella, asimismo, agradeció a los artistas presentes.

Finalmente, Karol G concluyó su discurso en español y dijo: “Para todos mis fans alrededor del mundo: los amo mucho. Gracias”. Posteriormente, la colombiana recibió otra sorpresa siendo galardonada en la categoría de mejor álbum latino.