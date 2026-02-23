NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Música

Así fue despedido Willie Colón en Colombia: Cali y Barranquilla se unieron en un emotivo homenaje

Por: Redacción NTN24
Willie Colón - EFE
El compositor de hitos de la salsa como "Aguanile", "La Murga" o "Che Che cole”, falleció el sábado 21 de febrero a los 75 años.

El compositor de grandes éxitos de la salsa Willie Colón, figura histórica del género musical, nacido en Nueva York y de origen puertorriqueño, falleció el sábado 21 de febrero a los 75 años.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, confirmó su familia a través de un comunicado.

En Colombia, las ciudades como Cali y Barranquilla se convirtieron en el epicentro de un sentido homenaje el 'Malo del Bronx', quien falleció en su residencia de Nueva York.

En Cali, sus seguidores se reunieron en el emblemático Bulevar del Río. Allí los caleños recordaron al artista con sus exitosas canciones que hicieron parte de las celebraciones colombianas.

"Si la salsa vive aquí en Cali eternamente, Willie Colón también se queda eternamente en la memoria y en el corazón de todos los caleños", dijo uno de los asistentes en redes sociales.

Barranquilla se llenó de música y baile para homenajear al artista. Lugares como La Troja y El Búnker reunieron a sus seguidores para recordar momentos y amores inspirados en sus canciones.

El compositor de hitos de la salsa como "Aguanile", "La Murga" o "Che Che cole", nació en el Bronx, en Nueva York, y fue reconocido por fusionar la música puertorriqueña de sus padres y abuelos con el jazz de su ciudad natal.

Colón, cuyo nombre de nacimiento era William Anthony Colón Román, ya tocaba en su propia banda a los 15 años y lanzó su primer álbum, "El Malo", con el sello Fania a los 17.

Pronto se convirtió en un ídolo del género musical en Nueva York y en una de las figuras de esa discográfica, que grabó a los artistas más representativos de la salsa y popularizó el género fruto del encuentro entre el jazz y ritmos afrocubanos.

Más adelante grabó numerosos éxitos memorables con el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe en las décadas de 1960 y 1970.

Asimismo, colaboró con la cantante cubana Celia Cruz, considerada la reina de la salsa y trabajó por muchos años con el cantante panameño Rubén Blades, otra gran estrella del género, pero con quien tuvo diferencias legales en 2007.

Willie Colón, con solo estudios de música en la secundaria básica, dejó un importante legado de composiciones, colaboraciones y éxitos de la salsa, que siguió tocando en giras de conciertos hasta 2025.

"Su legado transformó la salsa al convertirla en un fenómeno global, estableciendo un sonido y una estética que definieron una época y continúan inspirando a generaciones de artistas”, publicó la cuenta en X de los Grammy Latinos, que lo reconociera con el premio a la Excelencia Musical en 2004.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

