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Viernes, 05 de junio de 2026
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Estación Espacial Internacional

Alerta en la Estación Espacial Internacional: ¿qué es realmente esta impresionante estructura y cuál es su función?

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Una fuga de aire en la sección operada por Rusia tiene a los astronautas en la estructura bajo alerta de evacuación.

Este viernes 5 de mayo, la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) está enfrentando uno de sus desafíos más críticos a causa de una fuga de aire en la sección operada por Rusia.

El incidente ha provocado que la NASA emita una orden a los astronautas a bordo para prepararse para una posible evacuación, subrayando la gravedad de la situación.

El problema fue detectado durante rutinas diarias de mantenimiento, cuando los sistemas monitorearon una disminución en la presión de aire.

La tripulación plantada en la ISS, que incluye a dos astronautas estadounidenses, un astronauta francés y un cosmonauta ruso, recibió instrucciones precisas por parte del Control de Misión de la NASA a las 9:04 hora del Este del lunes.

Entre las medidas, se les solicitó abordar su nave Crew Dragon para estar listos ante una emergencia más grande.

"La seguridad es nuestra prioridad y no dejaremos margen al azar dadas las circunstancias", comunicó un portavoz de la NASA que prefirió permanecer en el anonimato.

¿Qué hace la Estación Espacial Internacional?

La Estación Espacial Internacional cumplió recientemente un cuarto de siglo de presencia humana continua en el espacio, lo que la convierte en el laboratorio orbital más productivo de la historia.

Desde noviembre de 2000, cuando la primera tripulación llegó a bordo, la NASA y sus socios internacionales han transformado este complejo orbital en una plataforma que impulsa tanto la exploración del cosmos como innovaciones revolucionarias para mejorar la vida en nuestro planeta.

La estación, que ha contado con la colaboración de más de 285 tripulantes de más de 25 países, funciona como un campo de pruebas esencial para tecnologías que permitirán las futuras misiones a la Luna y Marte.

Los astronautas han impreso herramientas en 3D utilizando plástico reciclado y acero inoxidable, una capacidad fundamental para misiones donde el reabastecimiento no estará disponible.

Los sistemas robóticos, incluyendo cirujanos robóticos y asistentes autónomos, están siendo perfeccionados para ampliar los procedimientos médicos disponibles en el espacio profundo.

Las investigaciones en microgravedad están generando avances extraordinarios para combatir enfermedades terrestres. Los científicos han desarrollado nuevos tratamientos contra el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson y enfermedades cardíacas al descubrir cómo la ausencia de gravedad altera la actividad celular.

Los cristales de proteína cultivados en el espacio, con estructuras más grandes y mejor organizadas, han impulsado medicinas para la distrofia muscular y enfermedades neurodegenerativas.

Un hito revolucionario ha sido la bioimpresión 3D de tejidos humanos, incluyendo meniscos de rodilla y tejido cardíaco, un paso crucial hacia la fabricación de órganos para trasplantes.

Las células madre de alta calidad cultivadas en mayores cantidades en el espacio prometen nuevas terapias regenerativas para afecciones neurológicas, cardiovasculares e inmunitarias.

Los astronautas han cultivado más de 50 especies de plantas, incluyendo tomates, pimientos y lechuga, mientras que los sistemas avanzados de soporte vital reciclan hasta el 98% del agua, el nivel ideal necesario para misiones de exploración prolongadas.

Los investigadores han secuenciado ADN en órbita y están desarrollando técnicas para evaluar vida microbiana en tiempo real.

Por otro lado, los telescopios de rayos X instalados en el exterior de la estación han generado más de 700 publicaciones de investigación, mejorando nuestra comprensión de agujeros negros, estrellas que colapsan y ondulaciones en el espacio-tiempo.

Los científicos han creado el quinto estado de la materia en el espacio, abriendo nuevas vías para la ciencia cuántica que podrían transformar la navegación espacial y los sistemas GPS.

La estación también se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de la economía espacial comercial, albergando cientos de experimentos de empresas privadas y permitiendo el despliegue de pequeños satélites CubeSat.

Más de un millón de estudiantes han interactuado con astronautas mediante eventos de radioaficionados, inspirando a nuevas generaciones en ciencia y tecnología.

Los datos recopilados no solo preparan el regreso a la Luna mediante la campaña Artemis, sino que también monitorean desastres naturales, patrones meteorológicos y recursos terrestres.

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