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Miércoles, 08 de julio de 2026
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La NASA ultima detalles para el lanzamiento del nuevo telescopio Roman, que será cien veces más amplio que Hubble

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Lanzamineto del telescopio Roman -Foto: EFE
Lanzamineto del telescopio Roman -Foto: EFE
El telescopio espacial Nancy Grace Roman, con el campo de visión mayor de que el del Hubble estará a bordo de un cohete de la empresa SpaceX

La carrera por descifrar los mayores misterios del universo, está a punto de dar un salto, gracias al nuevo telescopio espacial llamado Nancy Grace Roman que lleva el nombre del la primera astrónoma jefe de la NASA y más conocida como “ madre del telescopio Espacial Hubble”, se ubica en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

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Trasladado a una sala limpia de preparación, los técnicos lo colocaron en posición vertical el 25 de junio y comenzaron las pruebas finales antes del despegue.

Según la NASA, calcula que a lo largo de su vida útil el telescopio de unos 12,7 metros de largo y 4,4 metros de ancho una vez que esté desplegado podrá medir la luz de millones de galaxias. Su misión rastreará la materia oscura y la energía oscura, dos de los grandes enigmas de la cosmología.

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Para ello portará con dos instrumentos: una cámara de gran campo de 288 megapíxeles y un coronógrafo capaz de captar imágenes directas de exoplanetas, mundos situados más allá del sistema solar.

Las ventajas del telescopio

Su espejo primario, de 2,4 metros de diámetro, tiene el mismo tamaño que el de Hubble, pero pesa un 80% menos, esto demuestra que la NASA presenta una nueva tecnología de telescopios avanzados.

Finalmente el telescopio operará durante al menos cinco años en una órbita alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema sol-tierra, situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la tierra, donde la gravedad tanto del Sol como de la Tierra se equilibrara para crear una estabilidad que permite al Roman al igual que a otros telescopios espaciales, mantenerse en su órbita con un consumo mínimo de combustible.

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El lanzamiento de Roman está programado para el 30 de agosto de 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

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