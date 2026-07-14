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Martes, 14 de julio de 2026
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Astronomía

Un cometa inicia su paso más cercano a la Tierra desde este martes 14 de julio: consejos para observar este fenómeno astronómico

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El cometa 10P/Tempel 2 se acerca a la Tierra - Foto NASA
El cometa 10P/Tempel 2 se acerca a la Tierra - Foto NASA
El cometa 10P/Tempel 2 realizará su paso cercano a la Tierra coincidiendo con la fase de Luna Nueva, lo que permitirá mejores condiciones de visibilidad.

Un cometa recorre nuevamente el sistema solar interior este mes de julio, ofreciendo a los aficionados a la astronomía una oportunidad para observar un fenómeno que despierta gran interés..

Se trata del cometa 10P/Tempel 2, que realizará su paso cercano a la Tierra desde este martes 14 de julio, coincidiendo con la fase de Luna Nueva.

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Este cometa es de período corto, lo que significa que retorna al sistema solar interior siguiendo una órbita predecible aproximadamente cada cinco años y medio.

A diferencia de los cometas más espectaculares que han captado la atención mundial en décadas pasadas, este cuerpo celeste no será visible a simple vista desde la Tierra.

Para observar el cometa, los interesados necesitarán equipamiento óptico básico. Con binoculares o telescopios, los observadores deberán localizar primero la constelación de Capricornio y buscar en sus inmediaciones un pequeño resplandor difuso.

El cometa podría presentar un núcleo central más brillante y una cola corta, ancha y con forma de abanico, características típicas de estos objetos celestes cuando se acercan al Sol.

Las condiciones de observación serán cruciales para tener éxito en el avistamiento. Los expertos recomiendan dirigirse a lugares oscuros, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, que interfiere significativamente con la observación astronómica.

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El momento óptimo para intentar localizar el cometa será una vez que el cielo esté completamente oscuro, idealmente entre 45 y 60 minutos después de la puesta del sol.

La coincidencia con la Luna Nueva representa una ventaja significativa para los observadores, ya que la ausencia de luz lunar permitirá mejores condiciones de visibilidad para objetos tenues como este cometa.

Durante esta fase, el cielo nocturno alcanza su máxima oscuridad natural, facilitando la detección de cuerpos celestes más débiles.

Los cometas de período corto como el 10P/Tempel 2 son objetos de gran interés científico, ya que sus órbitas regulares permiten estudios comparativos a lo largo del tiempo.

Estos visitantes periódicos del sistema solar interior transportan material primordial de la formación del sistema solar, ofreciendo pistas valiosas sobre la composición y evolución de nuestro vecindario cósmico.

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