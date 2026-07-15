Innovador sistema: Científicos usan drones y láseres para “predecir” erupciones volcánicas

La ciencia y la tecnología han avanzado mucho en la prevención de desastres naturales. En Sicilia, equipos de investigación de diferentes países, liderados por científicos de Alemania y Francia, están probando una plataforma tecnológica innovadora.

TE PUEDE INTERESAR:

Esta plataforma utiliza drones que están equipados con sensores muy precisos y haces de luz láser, el objetivo es monitorear los gases volcánicos y tratar de predecir cuándo va a ocurrir una erupción. De esta manera, se espera poder anticipar las erupciones volcánicas antes de que sucedan.

VEA TAMBIÉN El ser vivo hallado en el Pacífico que sorprende a la ciencia: lleva más de 400 años creciendo bajo el mar o

​Las pruebas piloto, que se llevan a cabo en el Gran Cráter de la isla de Vulcano, buscan resolver uno de los mayores desafíos de la vulcanología: medir de forma segura y constante la composición química de las emisiones, la cual suele cambiar drásticamente a medida que el magma asciende hacia la superficie ejerciendo presión.

Láseres invisibles y mapas en 10 minutos

La Universidad Técnica de Múnich ha desarrollado un sistema muy preciso y seguro. Este sistema emite un rayo láser invisible desde un trípode que está en el suelo hacia la columna de humo. En el otro lado de la nube, un dron con un reflector recibe el rayo láser y mide su intensidad.

Este método es útil porque no necesita sensores físicos dentro del gas corrosivo. El gas corrosivo puede dañar y descalibrar los equipos rápidamente. Con esta técnica, el dron puede hacer un mapa completo de la concentración de gas en una ruta específica en solo 10 a 15 minutos. El dron puede volar a altitudes de hasta 3.000 metros.

"Tina": El dron que desafía fumarolas de 140 °C

Por otra parte, científicos de la Universidad de Maguncia y del Centro Nacional de Investigación Científica de París están probando un dron llamado “Tina". Este dron pesa 2,5 kilogramos y está diseñado para entrar en las fumarolas más calientes.

En estas zonas, las temperaturas pueden alcanzar entre 100 y 140 grados Celsius. "Tina” puede volar sola durante 40 minutos. Mientras vuela, mide partículas y sustancias químicas importantes como el cloro y el bromo.

Una de las razones por las que se miden gases y partículas es para tratar de predecir las erupciones volcánicas. La composición de los gases puede cambiar antes de que ocurra una erupción.

La investigadora Tjarda Roberts destacó que usar estos dispositivos reduce mucho el riesgo para los científicos. Antes, tenían que entrar en zonas inestables a pie y con máscaras de gas.

Después de comprobar que el software y los sensores funcionan bien en Vulcano, un volcán que sigue emitiendo gases pero no representa un peligro inmediato, el equipo científico se prepara para la prueba más importante en el Monte Etna. El Monte Etna es un volcán muy alto, de 3.000 metros, y acaba de tener una nueva erupción. La cima del volcán es un lugar muy difícil de alcanzar para las personas.