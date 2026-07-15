NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Volcán

Innovador sistema: Científicos usan drones y láseres para “predecir” erupciones volcánicas

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Volcán en erupción -Foto: Stock Canva
Volcán en erupción -Foto: Stock Canva
Un equipo científico en Italia prueba con éxito un innovador sistema de drones y sensores láser capaces de analizar gases en volcanes activos en solo 10 minutos.

La ciencia y la tecnología han avanzado mucho en la prevención de desastres naturales. En Sicilia, equipos de investigación de diferentes países, liderados por científicos de Alemania y Francia, están probando una plataforma tecnológica innovadora.

TE PUEDE INTERESAR:

Esta plataforma utiliza drones que están equipados con sensores muy precisos y haces de luz láser, el objetivo es monitorear los gases volcánicos y tratar de predecir cuándo va a ocurrir una erupción. De esta manera, se espera poder anticipar las erupciones volcánicas antes de que sucedan.

o

​Las pruebas piloto, que se llevan a cabo en el Gran Cráter de la isla de Vulcano, buscan resolver uno de los mayores desafíos de la vulcanología: medir de forma segura y constante la composición química de las emisiones, la cual suele cambiar drásticamente a medida que el magma asciende hacia la superficie ejerciendo presión.

Láseres invisibles y mapas en 10 minutos

 

La Universidad Técnica de Múnich ha desarrollado un sistema muy preciso y seguro. Este sistema emite un rayo láser invisible desde un trípode que está en el suelo hacia la columna de humo. En el otro lado de la nube, un dron con un reflector recibe el rayo láser y mide su intensidad.

Este método es útil porque no necesita sensores físicos dentro del gas corrosivo. El gas corrosivo puede dañar y descalibrar los equipos rápidamente. Con esta técnica, el dron puede hacer un mapa completo de la concentración de gas en una ruta específica en solo 10 a 15 minutos. El dron puede volar a altitudes de hasta 3.000 metros.

 

"Tina": El dron que desafía fumarolas de 140 °C

 

Por otra parte, científicos de la Universidad de Maguncia y del Centro Nacional de Investigación Científica de París están probando un dron llamado “Tina". Este dron pesa 2,5 kilogramos y está diseñado para entrar en las fumarolas más calientes.

En estas zonas, las temperaturas pueden alcanzar entre 100 y 140 grados Celsius. "Tina” puede volar sola durante 40 minutos. Mientras vuela, mide partículas y sustancias químicas importantes como el cloro y el bromo.

Una de las razones por las que se miden gases y partículas es para tratar de predecir las erupciones volcánicas. La composición de los gases puede cambiar antes de que ocurra una erupción.

o

La investigadora Tjarda Roberts destacó que usar estos dispositivos reduce mucho el riesgo para los científicos. Antes, tenían que entrar en zonas inestables a pie y con máscaras de gas.

Después de comprobar que el software y los sensores funcionan bien en Vulcano, un volcán que sigue emitiendo gases pero no representa un peligro inmediato, el equipo científico se prepara para la prueba más importante en el Monte Etna. El Monte Etna es un volcán muy alto, de 3.000 metros, y acaba de tener una nueva erupción. La cima del volcán es un lugar muy difícil de alcanzar para las personas.

Temas relacionados:

Volcán

Drones

Desastres naturales

Ciencia

Tecnología

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es constitucional que el presidente electo se posesione fuera del Congreso de Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos que pasar mucho trabajo para poder recibir comida”: los relatos tras la tragedia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
3I/ATLAS - Ilustración NASA
Cometa

Descubren que el cometa 3I/ATLAS tiene extraordinaria antigüedad y una composición diferente a cualquier sistema solar

Teléfono de Apple. (EFE)
Apple

Apple demanda a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales para desarrollar nuevos dispositivos de inteligencia artificial, según Bloomberg

Imagen del Suitsat-1 captada desde la EEI - Foto NASA
Astronautas

¿Un astronauta alejándose en el vacío del espacio? La historia de esta impactante imagen captada desde la Estación Espacial Internacional

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Mario Alberto Yepes/ Kaká/ Fabio Cannavaro - Fotos EFE
Mario Yepes

"Encuentro de leyendas": Yepes se une Kaká y a Cannavaro, DT de la Uzbekistán que cayó ante Colombia en el Mundial, para anunciar un nuevo proyecto

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

El giro que está dando Diosdado Cabello en su postura hacia Estados Unidos

Jugadores de la Selección de Inglaterra - Foto: EFE
Mundial

Aunque no llevó a varios de sus referentes al Mundial, Inglaterra no decepcionó: Harry Kane lideró la victoria ante Croacia

Ana MEna celebró la clasificación de España en pleno concierto / FOTO: Captura de pantalla
Mundial 2026

Cantante española interrumpió su propio concierto para celebrar el gol y posterior clasificación de España en el Mundial

Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano / Tramo ferroviario Tinaco-Anaco (Venezuela) - Fotos: EFE / X
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello asegura que el régimen no se roba la ayuda humanitaria y le recuerdan los millones de dólares de vía férrea que no tuvo ni un kilómetro de construido

Avientan al aire a periodista mexicano mientras hacia su reporte / FOTO: EFE
Mundial 2026

Periodista mexicano fue lanzado al aire por aficionados mexicanos mientras hacia su reporte en el Mundial: “estamos volando en vivo para ustedes”

Abelardo de la Espriella - AFP
Estados Unidos

"Fue una victoria muy luchada": senadora Ashley Moody habla de lo que sería el futuro de la relación de Colombia con EE. UU. tras triunfo de Abelardo de la Espriella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre