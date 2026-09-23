NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Vía Láctea

Descubren en la Vía Láctea el primer microblázar conocido: un agujero negro que expulsa materia hacia la Tierra

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Microblázar IRAS 18293-0941-Foto: tomada de X
Microblázar IRAS 18293-0941-Foto: tomada de X
Un equipo internacional de astrónomos halló el sistema binario IRAS 18293−0941, oculto a 12.000 años luz tras densas nubes de polvo interestelar.

Un equipo internacional de científicos de España, Países Bajos y Argentina ha descubierto el primer microblázar de la Vía Láctea, un sistema estelar binario constituido por un agujero negro y una estrella masiva que expulsa chorros de materia a velocidades cercanas a la de la luz, con uno de sus haces apuntando directamente hacia la Tierra.

Aunque los astrofísicos teóricos predecían la existencia de estos sistemas en miniatura desde la década de 1990, ningún candidato había logrado superar la verificación observacional hasta la fecha, debido al espeso polvo interestelar que ocultaba la luz del sistema en las imágenes ópticas convencionales.

o

“Al tener un objeto a escala de los blazares en nuestra galaxia, podemos estudiar lo que pasa en estos objetos remotos con mucho más detalle, y a su vez movimientos que en los blazares toman miles de años, en los microblázares solo tardan días en suceder, por lo que podemos ver la dinámica de estos objetos en tiempo real por primera vez”, explicó el astrónomo Benito Marcote, coautor de la investigación.

​La confirmación del hallazgo, cuyos detalles técnicos fueron publicados en la revista científica Astronomy & Astrophysics, se logró mediante la combinación coordinada de dos técnicas de observación independientes.

Utilizando la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base (EVN), que integra el telescopio de Yebes en Guadalajara, España, los científicos detectaron la presencia de un único chorro de emisión enfocado hacia la perspectiva de la Tierra, confirmando la naturaleza de microblázar del sistema.

Observatorios como los de Calar Alto, Montsec y el de la Universidad de Jaén rastrearon el parpadeo sutil de la estrella acompañante, la cual es orbitada por el agujero negro en un periodo de 11,38 días.

o

El hallazgo de IRAS 18293−0941 marca un hito en la astrofísica moderna al ofrecer un laboratorio natural dentro de la Vía Láctea para analizar la física de partículas de alta energía.

Adicionalmente, el impacto del chorro de materia contra el gas interestelar circundante aportará datos clave para comprender los procesos de formación estelar y la evolución química de la galaxia.

Temas relacionados:

Vía Láctea

Espacio

Agujero negro

Astronomía

Telescopio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

4 abatidos y 2 capturas: así fue el macrooperativo de De la Espriella contra estructuras de alias "Iván Mordisco"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Antonio Guterres, secretario general de la ONU - Foto: EFE
ONU

"Que las máquinas ataquen a humanos de forma autónoma”: la ONU alerta sobre los peligros ante el avance de las armas autónomas

La NASA primera imagen captada por el telescopio espacial Nancy Grace Roman-Foto: EFE
Nasa

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA capta su primera imagen de prueba en el punto 'Lagrange L2'

Telescopio Nancy Grace Roman | Foto: EFE
Telescopio

Tras exitoso despegue, telescopio Nancy Grace Roman recorrerá el espacio buscando materia oscura

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
Estados Unidos

Misión de la ONU considera que Estados Unidos cometió crímenes de guerra contra civiles en Irán

Luis Alfonso Plazas Vega | Foto: EFE
Palacio de Justicia

"Presentaron esa demanda cuando estos bárbaros del M-19 estaban en el poder": exmilitar Plazas Vega

Delcy Rodríguez, y el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright - Foto: EFE
Petróleo

Secretario de Energía de Estados Unidos viajará a Caracas este martes para concretar acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Helicóptero Colombia/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

Presidente Abelardo de la Espriella pone en marcha la Operación Cazador para capturar a 19 grandes cabecillas criminales

Fotografía del espacio exterior - Foto Canva
Espacio

Estados Unidos confirmó que tiene armas desplegadas en el espacio y reveló de lo que son capaces

Abelardo de la Espriella garantiza la expedición de pasaportes - EFE y Canva
Abelardo de la Espriella

De la Espriella garantiza expedición de pasaportes tras suspensión provisional de convenios: “Los colombianos pueden estar tranquilos”

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023