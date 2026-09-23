Descubren en la Vía Láctea el primer microblázar conocido: un agujero negro que expulsa materia hacia la Tierra

Un equipo internacional de científicos de España, Países Bajos y Argentina ha descubierto el primer microblázar de la Vía Láctea, un sistema estelar binario constituido por un agujero negro y una estrella masiva que expulsa chorros de materia a velocidades cercanas a la de la luz, con uno de sus haces apuntando directamente hacia la Tierra.

Aunque los astrofísicos teóricos predecían la existencia de estos sistemas en miniatura desde la década de 1990, ningún candidato había logrado superar la verificación observacional hasta la fecha, debido al espeso polvo interestelar que ocultaba la luz del sistema en las imágenes ópticas convencionales.

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“Al tener un objeto a escala de los blazares en nuestra galaxia, podemos estudiar lo que pasa en estos objetos remotos con mucho más detalle, y a su vez movimientos que en los blazares toman miles de años, en los microblázares solo tardan días en suceder, por lo que podemos ver la dinámica de estos objetos en tiempo real por primera vez”, explicó el astrónomo Benito Marcote, coautor de la investigación.

​La confirmación del hallazgo, cuyos detalles técnicos fueron publicados en la revista científica Astronomy & Astrophysics, se logró mediante la combinación coordinada de dos técnicas de observación independientes.

Utilizando la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base (EVN), que integra el telescopio de Yebes en Guadalajara, España, los científicos detectaron la presencia de un único chorro de emisión enfocado hacia la perspectiva de la Tierra, confirmando la naturaleza de microblázar del sistema.

Observatorios como los de Calar Alto, Montsec y el de la Universidad de Jaén rastrearon el parpadeo sutil de la estrella acompañante, la cual es orbitada por el agujero negro en un periodo de 11,38 días.

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El hallazgo de IRAS 18293−0941 marca un hito en la astrofísica moderna al ofrecer un laboratorio natural dentro de la Vía Láctea para analizar la física de partículas de alta energía.

Adicionalmente, el impacto del chorro de materia contra el gas interestelar circundante aportará datos clave para comprender los procesos de formación estelar y la evolución química de la galaxia.