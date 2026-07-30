La NASA prepara el lanzamiento del telescopio Roman, el observatorio que busca revolucionar la física del universo

La NASA se prepara para dar uno de los saltos más ambiciosos en la historia de la exploración espacial con el próximo lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman, un observatorio de gran angular que promete poner a prueba las teorías actuales sobre la física y la expiación del universo.

El lanzamiento del instrumento está programado para no antes del 30 de agosto a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, Tras el despegue, el telescopio tardará unos 100 días en alcanzar el punto de Lagrange L2, una zona orbital de equilibrio gravitacional situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde también espera el telescopio James Webb.

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​A diferencia de sus predecesores, el telescopio Roman bautizado en honor a la primera jefa de astronomía de la agencia espacial estadounidense destaca por su monumental campo de visión, el cual es 100 veces superior al del emblemático Hubble.

“El Hubble y el James Webb nos permiten ver con nitidez las hojas y los pájaros en los árboles lejanos. Roman hace ambas cosas a la vez: tiene la vista de gran angular del bosque y la nitidez para ver los pájaros y las hojas", explicó Shawn Domagal-Goldman, director de Astrofísica de la NASA.

Esta capacidad permitirá al telescopio mapear en solo un mes la mitad de las estrellas de la Vía Láctea, una tarea que al Hubble le tomaría cerca de un siglo.

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Para procesar este volumen de observación, la nave transmitirá a la Tierra 11 terabytes de datos diarios.