NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Microsoft

¿Crisis en la industria de los videojuegos?: Xbox Games Studios confirma más de 3.200 despidos

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Stand de Xbox en la Gamescom 2023 - Foto: EFE
Stand de Xbox en la Gamescom 2023 - Foto: EFE
La reestructuración impactará especialmente a los estudios de videojuegos tras años de adquisiciones millonarias y una estrategia que busca mejorar la rentabilidad.

Microsoft inició una nueva y profunda reestructuración que supondrá la eliminación inmediata de 4.800 puestos de trabajo , equivalentes al 2,1% de su plantilla global, información según El Cronista.

Te puede interesar:

La medida forma parte de un plan de reducción de costos mientras la compañía incrementa sus inversiones en inteligencia artificial, aunque el mayor impacto estará sobre la división de videojuegos Xbox, donde se concentrarán alrededor de 3.200 despidos distribuidos entre este año y el ejercicio fiscal 2027.

o

La decisión fue comunicada a los empleados por medio de mensajes internos firmados por Amy Coleman, directora de Recursos Humanos de Microsoft, y por Asha Sharma, quien asumió como CEO de Xbox en febrero de 2026, convirtiéndose en la responsable de liderar una de las reestructuraciones más importantes en la historia de la marca.

Sharma reemplazó la estructura anterior de liderazgo con el objetivo de recuperar la rentabilidad del negocio, en momentos en que la empresa considera que el modelo de Xbox dejó de ofrecer los márgenes esperados.

En su mensaje interno, la ejecutiva calificó el proceso como "el reinicio más importante en la historia de Xbox" y explicó que la misma reducirá capas de gestión, reorganizará equipos y modificará su estructura de desarrollo para concentrar recursos en las franquicias más rentables.

De los 3.200 puestos que desaparecerán en Xbox, 1.600 serán eliminados de inmediato y el resto durante los próximos meses, pero al parecer, es una decisión ya tomada, sobre todo por la mala gestión de muchos de sus estudios a disposición que no han rentabilizado en este tiempo para nada su adquisición.

o

La reestructuración también alcanzará a varias de las empresas incorporadas por Microsoft luego sus adquisiciones multimillonarias de los últimos años. Equipos pertenecientes a Activision Blizzard, Bethesda/ZeniMax, id Software, King, Mojang y Xbox Game Studios sufrirán reducciones de personal, mientras algunos estudios cambiarán de propietario o abandonarán la división Xbox.

Entre los estudios que podrían salir de la estructura de Xbox figuran Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory y Undead Labs, como parte de una estrategia para simplificar el negocio y centrarse en las propiedades intelectuales consideradas prioritarias. Lo anterior podría significar la cancelación de algunos de sus proyectos en desarrollo.

No es la primera vez que Microsoft aplica fuertes recortes tras expandir su negocio de videojuegos. Después de concretar la compra de Activision Blizzard por cerca de 69.000 millones de dólares en 2023 y de integrar previamente Bethesda mediante la adquisición de ZeniMax Media , la empresa ya había ejecutado varias rondas de despidos durante 2024 y 2025 que afectaron a millas de trabajadores en ambas compañías.

La nueva ola profundiza ese proceso de ajuste iniciado tras las adquisiciones.
Medios especializados como The Washington Post, Fortune y Business Insider coinciden en que el objetivo de Microsoft es reducir costos mientras redirige millas de millones de dólares hacia infraestructura y servicios de inteligencia artificial. Las publicaciones señalan que Xbox atraviesa un cambio estratégico marcado por menores ventas de consolas, un crecimiento más lento del servicio Game Pass y la necesidad de hacer más rentable la división gaming , aun cuando Microsoft mantiene una fuerte apuesta por el desarrollo de tecnologías basadas en IA.

Temas relacionados:

Microsoft

Videojuegos

Tecnología

Despidos

Crisis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
3I/ATLAS - Ilustración NASA
Cometa

Descubren que el cometa 3I/ATLAS tiene extraordinaria antigüedad y una composición diferente a cualquier sistema solar

Elon Musk | Foto: AFP
SpaceX

Elon Musk promete llevar a la humanidad a Marte tras debut de su empresa SpaceX en Wall Street

Meteorito | Foto NASA
Meteorito

Mientras muchos dormían, una gigantesca bola de fuego que brillaba más que Venus cruzó el cielo y fue captada en video por la NASA

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Terremoto Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Estos son los grandes terremotos que han sacudido a Venezuela y el extraño fenómeno del “doblete sísmico” que golpeó al país

Selección de Bélgica celbra triunfo ante Estados Unidos en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugadores de Bélgica celebraron la clasificación a cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos con habitual baile de Trump

Venezuela | Foto EFE
Presos políticos

ONG alerta que ya son 21 los presos fallecidos bajo custodia en Venezuela desde abril

Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Elon Musk anunció servicio gratuito de Starlink en zonas afectadas de Venezuela por el terremoto

Jugadores de la selección de Inglaterra / Periodista deportivo venezolano - Fotos: EFE / X
Mundial

Reportero con discapacidad le pidió a buena parte del plantel de Inglaterra que enviara un mensaje a Venezuela en medio de la tragedia: solo Bellingham dedicó unas palabras

Selección de Irán - Foto EFE
Selección de Irán

"Estaba tan feliz cuando pudimos retirarles las visas": secretario de Gobierno Trump celebró con un baile la eliminación de Irán del Mundial, según revista de EE. UU.

Premio Grammy | Foto: EFE
Premios Grammy

Premios Grammy 2027: la Academia de la Grabación anunció el anexo de cinco nuevas categorías y cambios en sus reglas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre