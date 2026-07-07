¿Crisis en la industria de los videojuegos?: Xbox Games Studios confirma más de 3.200 despidos

Microsoft inició una nueva y profunda reestructuración que supondrá la eliminación inmediata de 4.800 puestos de trabajo , equivalentes al 2,1% de su plantilla global, información según El Cronista.

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La medida forma parte de un plan de reducción de costos mientras la compañía incrementa sus inversiones en inteligencia artificial, aunque el mayor impacto estará sobre la división de videojuegos Xbox, donde se concentrarán alrededor de 3.200 despidos distribuidos entre este año y el ejercicio fiscal 2027.

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La decisión fue comunicada a los empleados por medio de mensajes internos firmados por Amy Coleman, directora de Recursos Humanos de Microsoft, y por Asha Sharma, quien asumió como CEO de Xbox en febrero de 2026, convirtiéndose en la responsable de liderar una de las reestructuraciones más importantes en la historia de la marca.

Sharma reemplazó la estructura anterior de liderazgo con el objetivo de recuperar la rentabilidad del negocio, en momentos en que la empresa considera que el modelo de Xbox dejó de ofrecer los márgenes esperados.

En su mensaje interno, la ejecutiva calificó el proceso como "el reinicio más importante en la historia de Xbox" y explicó que la misma reducirá capas de gestión, reorganizará equipos y modificará su estructura de desarrollo para concentrar recursos en las franquicias más rentables.

De los 3.200 puestos que desaparecerán en Xbox, 1.600 serán eliminados de inmediato y el resto durante los próximos meses, pero al parecer, es una decisión ya tomada, sobre todo por la mala gestión de muchos de sus estudios a disposición que no han rentabilizado en este tiempo para nada su adquisición.

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La reestructuración también alcanzará a varias de las empresas incorporadas por Microsoft luego sus adquisiciones multimillonarias de los últimos años. Equipos pertenecientes a Activision Blizzard, Bethesda/ZeniMax, id Software, King, Mojang y Xbox Game Studios sufrirán reducciones de personal, mientras algunos estudios cambiarán de propietario o abandonarán la división Xbox.

Entre los estudios que podrían salir de la estructura de Xbox figuran Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory y Undead Labs, como parte de una estrategia para simplificar el negocio y centrarse en las propiedades intelectuales consideradas prioritarias. Lo anterior podría significar la cancelación de algunos de sus proyectos en desarrollo.

No es la primera vez que Microsoft aplica fuertes recortes tras expandir su negocio de videojuegos. Después de concretar la compra de Activision Blizzard por cerca de 69.000 millones de dólares en 2023 y de integrar previamente Bethesda mediante la adquisición de ZeniMax Media , la empresa ya había ejecutado varias rondas de despidos durante 2024 y 2025 que afectaron a millas de trabajadores en ambas compañías.

La nueva ola profundiza ese proceso de ajuste iniciado tras las adquisiciones.

Medios especializados como The Washington Post, Fortune y Business Insider coinciden en que el objetivo de Microsoft es reducir costos mientras redirige millas de millones de dólares hacia infraestructura y servicios de inteligencia artificial. Las publicaciones señalan que Xbox atraviesa un cambio estratégico marcado por menores ventas de consolas, un crecimiento más lento del servicio Game Pass y la necesidad de hacer más rentable la división gaming , aun cuando Microsoft mantiene una fuerte apuesta por el desarrollo de tecnologías basadas en IA.