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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela
Programa: El Informativo

A más de un mes de los terremotos en Venezuela, familias siguen buscando entre las ruinas a sus seres queridos

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
A más de un mes del doble terremoto que devastó parte del estado La Guaira, en Venezuela, varias familias continúan entre los escombros buscando a sus seres queridos. En las zonas devastadas, las personas aseguran que entre las ruinas todavía podrían estar los restos de sus familiares y exigen ayuda para recuperar sus cuerpos, en medio de una crisis de vivienda y el deterioro de los servicios públicos que agravan esta emergencia humanitaria sin precedentes en el país latinoamericano.

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