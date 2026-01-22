NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
TikTok - Foto referencia: Canva
TikTok

TikTok crea empresa conjunta en Estados Unidos para evitar su prohibición

enero 22, 2026
Por: Natalya Baquero González
Byte Dance, la empresa matriz de la red social de TikTok, dio a conocer que vendió la mayor parte de sus operaciones en los Estados Unidos a inversores no chinos.

TikTok anunció este jueves que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la compañía evitar una prohibición relacionada con su propiedad china.

Llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, la compañía atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos, según indicó en un comunicado.

La nueva estructura responde a una ley aprobada bajo el antecesor del presidente Donald Trump, Joe Biden, que obligó a la empresa china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar una prohibición en su mercado más importante.

ByteDance conserva una participación del 19,9% en la empresa conjunta, y mantiene así su propiedad por debajo del umbral del 20% estipulado por la ley.

Los nuevos inversores, mayoritariamente estadounidenses, que comandarán el 80% de TikTok en los Estados Unidos son Oracle, Silver Lake, la firma de Emiratos Árabes MGX y la entidad de Michael Dell, las cuales gestionarán y asegurarán la continuidad de esta aplicación en territorio estadounidense. Estas empresas serán las encargadas de adecuar los contenidos de esta nación, adecuando las políticas de seguridad en cuanto a la moderación de los contenidos.

"La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo medidas de seguridad definidas que protegen la seguridad nacional mediante una protección integral de los datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y garantías de software para los usuarios estadounidenses", expresó la empresa en un comunicado.

Todo esto después de una larga negociación de más de un año, que permitió ponerle punto final a la disputa legal a la que fue sometida la red social TikTok desde el año 2019, la cual en medio de una tensión tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China.

Durante ese tiempo, fue sometida a diferentes bloqueos y amenazas por parte de la Casa Blanca, el legislativo estadounidense e incluso entidades educativas, situación en medio de la cual enfrentó un apagón temporal de 14 horas.

Ahora esta creación conjunta en los Estados Unidos le permitirá a TikTok prestar su servicio a más de 200 millones de usuarios y 7.5 millones de empresas en esta nación.

