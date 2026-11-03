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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Delcy Rodríguez

Descartan presencia de Delcy Rodríguez en Cumbre Iberoamericana que se cumplirá en Madrid: esta será la persona que irá en su representación

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Rodríguez no asistirá a la Cumbre pese a la invitación que le hizo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, no estará en la Cumbre Iberoamericana que se cumplirá en Madrid este martes y miércoles, según información que conoció NTN24.

Rodríguez no asistirá a la Cumbre pese a la invitación que le hizo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En su lugar, según conoció NTN24, participará el recién nombrado nuevo canciller del régimen venezolano, Oliver Blanco.

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Rodríguez había estado bajo fuerte presión por parte de organizaciones que pedían que no fuera a España.

Las entidades cuestionaban que Rodríguez sea invitada a un encuentro internacional en un momento en que persisten las denuncias por violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen venezolano.

A las organizaciones se sumaron grupos de derechos humanos, asociaciones de venezolanos en el exilio y sectores políticos europeos que están cuestionando la invitación extendida por el Gobierno español.

El debate igualmente tiene relación con las sanciones que la Unión Europea sostiene contra Rodríguez y otros integrantes del régimen.

Las organizaciones piensan que su presencia en la cumbre puede enviar un mensaje contradictorio frente a los compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Por ello, pidieron que se tenga en cuenta la situación venezolana y que las víctimas de abusos puedan ser escuchadas antes de cualquier decisión que implique flexibilizar las medidas en contra de funcionarios señalados.

La controversia se intensificó luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que invitaría a Rodríguez a la reunión de Madrid. El argumento de las autoridades españolas fue que la convocatoria tiene que dirigirse a los que ejercen la representación internacional de cada país.

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No obstante, la invitación abrió un debate jurídico y diplomático porque Rodríguez figura entre los venezolanos sancionados por la Unión Europea, que mantiene restricciones de entrada al territorio comunitario.

En abril de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicitó mantener las sanciones en contra de responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela mientras no se produzcan progresos significativos a una transición democrática.

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