Tiene apenas 11 metros y gira cada cinco minutos: el asteroide que acelera sin explicación y desconcierta a los científicos

Un pequeño objeto espacial se transformó en uno de los mayores interrogantes para los astrónomos. Se llama 1998 KY26, mide cerca de 11 metros de diámetro y tiene un comportamiento fuera de lo común: además de girar sobre sí mismo a una velocidad extraordinaria, presenta una aceleración que no se detalla completamente por medio de las fuerzas gravitacionales conocidas.

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El misterio llevó a los investigadores a estudiar diferentes posibilidades acerca de su composición y movimiento. Una de las hipótesis que ganó fuerza indicaba que podría tratarse de un “cometa oscuro”, es decir, un cuerpo que parece un asteroide, pero que libera gases desde su interior sin desarrollar la cola brillante característica de los cometas tradicionales.

La explicación parecía razonable: si el objeto conservara hielo bajo su superficie, el calor del Sol podría transformarlo de manera directa en gas. Al escapar al espacio, ese material produciría un pequeño impulso capaz de cambiar su trayectoria, como si funcionara a manera de un motor natural.

No obstante, una investigación reciente del Instituto Tecnológico de Georgia, publicada en la revista científica Icarus, puso en duda esa teoría. Los ingenieros aeroespaciales Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi desarrollaron modelos térmicos para calcular cómo se distribuye el calor en la superficie y el interior del asteroide.

Los resultados indicaron que 1998 KY26 sería demasiado cálido para conservar reservas de hielo por largos períodos. Incluso sus regiones más frías llegarían a temperaturas superiores a las necesarias para mantener agua congelada de manera estable. Por eso, los investigadores ven más probable que se trate de un asteroide deshidratado y no de un cometa oscuro.

Entre las posibilidades que se estudian aparecen la presión de la radiación solar y el calor que emite el propio objeto. Igualmente se plantea que su rápida rotación pueda favorecer la expulsión de pequeñas partículas de polvo, generando impulsos que alteren gradualmente su desplazamiento. Por ahora, ninguna explicación ha resuelto por completo el fenómeno.

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Otro dato que hace particularmente extraño a este cuerpo celeste es su velocidad de rotación. Las mediciones señalan que completa una vuelta sobre su eje cada 5,35 minutos, un ritmo sorprendente para un objeto de apenas 11 metros. Las observaciones hechas en 2024 permitieron precisar sus dimensiones y revelaron que es mucho más pequeño de lo que se estimaba inicialmente.

La respuesta podría llegar desde Japón. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) tiene previsto que su sonda Hayabusa2 llegue hasta 1998 KY26 en julio de 2031. La nave, que ya visitó el asteroide Ryugu, querrá estudiar directamente su composición, estructura y comportamiento.

Hasta ese momento, el pequeño asteroide seguirá siendo un desafío para la ciencia: una roca de tan solo 11 metros que se mueve de una manera que los modelos actuales aun no consiguen explicar por completo.