La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó un video en el que de manera certera y creativa explica la relevancia que tiene que la sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1977, se ubique a un día luz de la Tierra.

Para explicarla la enorme distancia a la que se encuentra la sonda, la Nasa describió que la Luna se encuentra a una distancia de solo 1,3 segundos en términos de la velocidad de la luz.

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Precisó que Marte, a dónde el hombre jamás ha llegada, está a una distancia de tan solo 8 minutos en esa misma medición, y que el lejano planeta Neptuno se encuentra a cuatro horas.

Por ello es tan impresionante la distancia a la que se encuentra la sonda. Desde su lanzamiento ha recorrido el espacio hasta ubicarse a un día luz o seis veces más lejos que la distancia a la que está Neptuno.

Ese objeto que solo recorre el espacio interestelar en 1977 fue tocado por manos de humanos, quizás algunos que ya no están con vida.

La sonda espacial Voyager 1 fue lanzada en 1977 con el objetivo ambicioso de sobrevolar los lejanos planetas de Júpiter y Saturno.

La NASA ha precisado que la la Voyager 1 cruzó al espacio interestelar en agosto de 2012 y continúa recopilando datos.

“Ahora, más de 49 años después del inicio de su misión, la Voyager 1 está a punto de alcanzar otro hito sin precedentes: llegar a una distancia equivalente a un día luz de la Tierra”, confirmó la agencia.

El suceso no es menor y por eso la NASA ha pedido a los fanáticos del espacio y de la historia misma de la humanidad que celebra este hito.

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“La NASA invita a todo el mundo a crear una ola simbólica de luz dorada que rodee el planeta tras la puesta de sol del martes 17 de noviembre, enviando un mensaje a la nave espacial con teléfonos, linternas e incluso edificios enteros”, pidió la agencia.

Actualmente, la sonda se encuentra en el espacio interestelar que según la NASA es la región fuera de la heliopausa, o la burbuja de partículas energéticas y campos magnéticos provenientes del Sol.