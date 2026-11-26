El reconocido diseñador venezolano Ángel Sánchez pidió disculpas públicamente tras las fuertes críticas que recibió el traje de gala gris plateado que confeccionó para la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, en el Miss Universo 2026.

"Nunca pensé que mi vestido iba a crear esta controversia, este desastre; pido disculpas", expresó Sánchez en medio de una entrevista.

"Puerto Rico no era la que tenía que ganar, era Clara", añadió.

El pasado martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gala final de la edición número 75 del Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico.

Dicho certamen de belleza fue conquistado por Puerto Rico, que enfrentó en la fase final a República Dominicana.

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Al cuadro final llegó la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien estuvo cerca de darle la octava corona a su país.

El Miss Universo es un certamen internacional de belleza que se celebra anualmente desde 1952.

Este concurso reúne a candidatas de diferentes países, quienes participan en distintas actividades.

Durante la competencia, las participantes atraviesan varias etapas, entre ellas desfiles en traje de baño, traje típico o nacional, vestido de noche y rondas de preguntas.

Según expertos en la materia, en estas pruebas se valoran aspectos como la seguridad, la expresión, la presencia escénica, las habilidades comunicativas y sus iniciativas sociales.