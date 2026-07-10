Trump no cierra la puerta a nuevas negociaciones con el régimen de Irán, pero exige la inmediata apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su decisión de cerrar un acuerdo con Irán bajo las normas de los 14 puntos del Memorando de Entendimiento (MOU).

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Sin embargo, Trump condiciona una nueva ronda de negociaciones con el régimen iraní a una demostración concreta de buena voluntad: exige que Teherán garantice, sin demoras, la libre circulación de todos los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz.

“Inmediatamente después de la firma de este MOU, los Estados Unidos de América comenzarán la eliminación de su bloqueo naval y de cualquier perturbación o impedimento contra la República Islámica de Irán, y pondrán fin por completo al bloqueo naval dentro de 30 días. Durante este período, el tráfico de buques será proporcional a los números del tráfico previo a la guerra que esté siendo restablecido por la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América además se comprometen a retirar sus fuerzas de la proximidad de la República Islámica de Irán dentro de 30 días después del acuerdo final", indica el texto.

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Entretanto, el Mossad de Israel, la reconocida agencia de inteligencia exterior, compartió información de inteligencia con Estados Unidos respecto a un plan nuevo y "específico" de Irán para asesinar a Donald Trump.

Los informes llegan cuando los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán han avivado el temor del regreso a una guerra total, y después de que Trump utilizara misteriosamente un avión antiguo para salir de Turquía tras la cumbre de la OTAN.

Aunque Washington ha estado monitoreando "un flujo constante" de información de inteligencia sobre posibles planes para asesinar a Trump, "la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico".

El diario The Wall Street Journal publicó una información similar citando a fuentes no identificadas.

Cabe recordar que Teherán lleva años prometiendo venganza contra Trump por ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, durante su primer mandato.

"Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One al regreso de una cumbre de la OTAN en Turquía.

Trump utilizó su antiguo avión Air Force One para salir de Turquía. El mandatario envió por adelantado a su nuevo jet, un regalo de Catar, rumbo a Reino Unido, donde cambió de avión para volar a Washington.

Este cambio no pasó desapercibido durante el primer viaje al extranjero del nuevo avión, pues se desataron todo tipo especulaciones sobre problemas de seguridad, especialmente luego de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra Irán, país que limita con Turquía.