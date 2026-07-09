Jugador de la selección de Suiza reveló inquietante dato sobre los penaltis en eliminatoria ante Colombia en el Mundial

El mediocampista suizo Djibril Sow reveló una vez clausurado el encuentro de octavos de final entre Colombia vs. Suiza que su selección no había entrenado los lanzamientos penales antes de dicho cotejo.

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"Es mejor no entrenar eso; cuando estás bien mentalmente, da igual quién es el arquero", sostuvo el jugador suizo ante periodistas.

'La Nati' (término coloquial que significa "el equipo nacional"), como se le dice al combinado suizo, le ganó en octavos de final a la selección de Colombia.

El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

Argentina y Suiza jugarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.