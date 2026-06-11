Árbitro somalí dirigirá importante encuentro del PSG que definirá título en Europa luego de que EE. UU. le negara la entrada para el Mundial 2026

El juez central de Somalia, Omar Artan, fue designado por la UEFA en las últimas horas para dirigir un importante encuentro que definirá un título europeo, después de que Estados Unidos le negara la entrada al país para participar en el Mundial 2026.

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La UEFA dio a conocer a través de un comunicado que el árbitro africano será el encargado de impartir justicia en el partido de la Supercopa europea entre el campeón de la Champions League y la Conference League.

“Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha designado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA de 2026, que tendrá lugar el 12 de agosto en Salzburgo entre el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League, y el Aston Villa FC, ganador de la UEFA Europa League”, informó la UEFA.

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“Artan se ha consolidado como uno de los mejores árbitros del mundo y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018. Entre los partidos más destacados que ha arbitrado se encuentra el partido de vuelta de la final de la CAF Champions League 2025/26. En reconocimiento a su desempeño, recibió el premio al Mejor Árbitro Masculino del Año de la CAF 2025”, agregó.

Cabe recordar que pese a ser incluido en la lista de la FIFA para dirigir en el Mundial 2026, al árbitro somalí se le impidió la entrada a Estados Unidos por supuestamente ser parte de una organización terrorista.

Tras ser desafectado de la Copa del Mundo, el juez central fue recibido en su país como un héroe en medio de una multitud.

Ante dicha determinación, Infantino se refirió al tema durante una rueda de prensa en el estadio Azteca, en la Ciudad de México, un día antes del inicio del torneo.

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"Es lamentable lo que le pasó a Omar (Artan), el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo", dijo.