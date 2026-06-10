Así reaccionó el presidente de la FIFA a la decisión de EE. UU. de negar la entrada a un árbitro al país para el Mundial

Este miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reaccionó a la decisión de Estados Unidos de negar la entrada al país a un árbitro de Somalia para el Mundial.

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Se trata de Omar Artan, quien no podrá participar en el Mundial-2026 luego de que las autoridades del país norteamericano le negaran la visa de ingreso por supuestos vínculos con "miembros de organizaciones terroristas".

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Ante dicha determinación, Infantino se refirió al tema durante una rueda de prensa en el estadio Azteca, en la Ciudad de México, un día antes del inicio del torneo.

"Es lamentable lo que le pasó a Omar (Artan), el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo", dijo.

La decisión fue dada a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante el fin de semana.

Aunque la CBP no identificó plenamente al árbitro, indicó en un comunicado que un ciudadano somalí llegó el sábado al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul y fue considerado inadmisible por motivos relacionados con el proceso de verificación.

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Su presunto vínculo con organizaciones terroristas se supo luego de que un funcionario del Gobierno señalara que responsables de la CBP habían determinado que Artan representaba una amenaza para la seguridad nacional.

"Tras una inspección adicional de la CBP se descubrió información desfavorable, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

Tras ser deportado, Artan llegó a Mogadiscio y dijo a los periodistas: "Lo que pasó, pasó, y fue el destino. Agradezco el apoyo que me brindó la FIFA".

Artan es considerado el mejor árbitro africano del año en 2025, quien estaba llamado a convertirse en el primer somalí en arbitrar en la cita orbital.