La FIFA confirmó el partido en el que debutará árbitro venezolano en el Mundial 2026: lo hará junto a otros dos connacionales

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) hizo oficiales las fotos de los árbitros principales para el Mundial 2026.

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Entre las imágenes de los jueces centrales, el venezolano Jesús Valenzuela figura como uno de los protagonistas.

Valenzuela, de 42 años, es considerado uno de los colegiados más destacados de Suramérica y el mundo.

El oriundo de Acarigua es árbitro internacional FIFA desde 2013 y ha hecho historia al convertirse en el primer juez de su país en dirigir en dos Copas del Mundo consecutivas: Qatar 2022, y ahora en Norteamérica 2026.

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Aparte de las fotos, el máximo regulador del balompié internacional anunció la fecha y el partido que pitará Valenzuela.

El colegiado venezolano verá acción en el partido entre Australia vs. Turquía por el grupo D y lo hará junto a otros dos connacionales: Jorge Urrego y Tulio Moreno.

El cotejo se disputará el sábado 13 de junio en el BC Place Vancouver, estadio multipropósito ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá.

El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La Unión Americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.