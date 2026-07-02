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Jueves, 02 de julio de 2026
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Lionel Messi

Así inspeccionaron a Messi antes de vuelo en EE. UU. en medio del Mundial: lo mandaron a sentarse para revisar sus piernas y el argentino reaccionó

julio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El argentino Lionel Messi (EFE)
El argentino Lionel Messi (EFE)
Los argentinos fueron sorprendidos por varios agentes antes de abordar su vuelo con destino a la ciudad de Miami desde Dallas.

Una escena curiosa fue captada en Estados Unidos previo al desplazamiento de la selección argentina para su próximo partido por la Copa del Mundo que tendrá lugar este viernes en Miami.

Los argentinos fueron sorprendidos por varios agentes antes de abordar su vuelo con destino a la ciudad de Miami desde Dallas.

El video ha causado curiosidad entre los aficionados pues en él se ve a Messi cooperar de manera tranquila con los agentes que realizaban acciones de rutina con aparatos para detectar metales.

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A Messi se le ve en el video sonriente, aunque por momentos se muestra incrédulo ante la rigurosidad del procedimiento, realizado sin contemplaciones pese al Mundial y a que era hecho a jugadores famosos en el planeta.

La persona que grabó el video dice en medio de la pieza una frase que resume la sensación de muchos hinchas: “Solo recuerda la próxima vez que seas molestado por la Agencia Seguridad en el Transporte de EE. UU. que incluso Messi tiene que hacerlo”.

El equipo argentino, que ganó todos sus partidos en la fase de grupos del Mundial, se enfrenta este viernes a la sorpresiva selección de Cabo Verde, en el Hard Rock estadio de Miami, por los dieciseisavos de final del torneo.

Messi vive un destacado Mundial con la selección de su país. Ha conquistado seis goles en el campeonato con los que superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

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En total, Messi ha marcado 19 goles en la historia del torneo y es seguido muy de cerca por el francés Kylian Mbappé quien también superó a Klose en esta edición del torneo y acumula 18 tantos.

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