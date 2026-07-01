Inglaterra y Bélgica remontaron, mientras que Estados Unidos, con un hombre menos, hizo la tarea: así van tomando forma las llaves de octavos del Mundial
Continúan las acciones por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.
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Este 1 de julio, la selección de Inglaterra se midió frente a la selección de la República Democrática del Congo en el Atlanta Stadium.
Allí, 'los tres leones' vinieron de atrás. RD Congo abrió el marcador al minuto 7 por cuenta de Brian Cipenga. Ya en la segunda mitad, Harry Kane volteó el resultado (2-1) al marcar un doblete en los minutos 75 y 86.
En cuanto al Bélgica vs. Senegal, los del 'viejo continente' vencieron al cuadro africano 3-2 en un partido épico. Habib Diarra anotó en el minuto 51 y su compañero Ismaïla Sarr puso la ventaja en el 51.
Cuando todo apuntaba a la derrota de Bélgica, los dirigidos por Rudi Garcia se apoderaron del balón y encontraron la recompensa.
Romelu Lukaku marcó en el minuto 83, mientras Youri Tielemans anotó por partida doble, en el 89 y en el 120+5' de la prórroga (de penalti).
Estados Unidos completó la jornada ante el combinado de Bosnia y Herzegovina. El equipo que comanda Mauricio Pochettino hizo la tarea.
La escuadra anfitriona ganó 2-0, incluso con un hombre menos (Balogun en el minuto 64). Los goles fueron firmados por Folarin Balogun en el 45 y por Malik Tillman en el 64.
Hasta el momento, los seleccionados que se metieron en octavos de final son: Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.
Entre los enfrentamientos confirmados, Brasil se enfrentará a Noruega, Paraguay irá contra Francia, Canadá vs. Marruecos, Inglaterra vs. México y Estados Unidos vs. Bélgica.
Aún quedan varios compromisos de 16avos de final donde figuran equipos como Portugal, Argentina, España, Colombia, entre otros.