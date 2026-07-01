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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Mundial

Inglaterra y Bélgica remontaron, mientras que Estados Unidos, con un hombre menos, hizo la tarea: así van tomando forma las llaves de octavos del Mundial

julio 1, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores de las selecciones de Inglaterra, Bélgica y EE. UU. - Fotos: EFE
Jugadores de las selecciones de Inglaterra, Bélgica y EE. UU. - Fotos: EFE
Hasta el momento, los seleccionados que se metieron en octavos de final son: Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

Continúan las acciones por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

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Este 1 de julio, la selección de Inglaterra se midió frente a la selección de la República Democrática del Congo en el Atlanta Stadium.

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Allí, 'los tres leones' vinieron de atrás. RD Congo abrió el marcador al minuto 7 por cuenta de Brian Cipenga. Ya en la segunda mitad, Harry Kane volteó el resultado (2-1) al marcar un doblete en los minutos 75 y 86.

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En cuanto al Bélgica vs. Senegal, los del 'viejo continente' vencieron al cuadro africano 3-2 en un partido épico. Habib Diarra anotó en el minuto 51 y su compañero Ismaïla Sarr puso la ventaja en el 51.

Cuando todo apuntaba a la derrota de Bélgica, los dirigidos por Rudi Garcia se apoderaron del balón y encontraron la recompensa.

Romelu Lukaku marcó en el minuto 83, mientras Youri Tielemans anotó por partida doble, en el 89 y en el 120+5' de la prórroga (de penalti).

Estados Unidos completó la jornada ante el combinado de Bosnia y Herzegovina. El equipo que comanda Mauricio Pochettino hizo la tarea.

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La escuadra anfitriona ganó 2-0, incluso con un hombre menos (Balogun en el minuto 64). Los goles fueron firmados por Folarin Balogun en el 45 y por Malik Tillman en el 64.

Hasta el momento, los seleccionados que se metieron en octavos de final son: Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

Entre los enfrentamientos confirmados, Brasil se enfrentará a Noruega, Paraguay irá contra Francia, Canadá vs. Marruecos, Inglaterra vs. México y Estados Unidos vs. Bélgica.

Aún quedan varios compromisos de 16avos de final donde figuran equipos como Portugal, Argentina, España, Colombia, entre otros.

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