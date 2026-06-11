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Jueves, 11 de junio de 2026
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James Rodríguez

Con confianza plena, James Rodríguez dice hasta dónde cree que puede llegar la selección Colombia en el Mundial de 2026

junio 11, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
La selección Colombia se prepara para disputar su primer partido en esta edición del Mundial contra Uzbekistán el próximo 17 de junio.

A puertas de su debut en el Mundial, la selección Colombia tiene una gran responsabilidad al tener que demostrar que puede hacer un mejor papel que el que ha hecho en las anteriores ediciones en las que ha participado.

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La instancia más alta a la que ha llegado el conjunto cafetero es a cuartos de final en el Mundial de Brasil de 2014, en donde eran grandes favoritos a ganar el título.

Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y encabezado por James Rodríguez y Luis Díaz aspira a algo más grande, así lo dejó saber su capitán ante los periodistas que lo interceptaron cuando llegó a territorio mexicano.

Para el mediocampista James Rodríguez, de 34 años, la selección nacional puede soñar con llegar a la final del torneo y ganarla.

Tras aterrizar en Guadalajara, México, en donde se prepara para iniciar su camino mundialista, James fue cuestionado sobre las expectativas que tiene con el combinado nacional.

Rodríguez, quien disputará su tercer mundial, no ocultó su emoción y afirmó que está "feliz" porque "creo que es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da como esa sonrisa de todo mundo, feliz de poder estar acá también".

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Y destacó el buen ambiente que se vive en el vestuario cafetero y las ganas que tienen todos de ganar: "tenemos un grupo humano muy bueno, tenemos un grupo que quiere siempre ganar y eso se ve".

Y el mensaje para los colombianos es "que crean mucho, que confien mucho que nosotros vamos a darlo todo para poder hacer las cosas bien".

Sobre ser campeones, el cucuteño no se quedó con nada: "este grupo tiene muchos sueños, tiene ganas y yo creo que hay talento, mucha calidad y por qué no soñar con una final que es lo que todos queremos".

El capitán también fue cuestionado sobre la posibilidad de que Luis Díaz sea Balón de Oro: "Claro, ¿por qué no? Para mí está en top 5 ahora, ha hecho una temporada única, por qué no, si llegamos a la gran final y podemos quedar campeones, Lucho sea Balón de Oro".

La selección Colombia se prepara para disputar su primer partido en esta edición del Mundial al tener que enfrentarse a Uzbekistán el próximo 17 de junio.

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