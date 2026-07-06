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Lunes, 06 de julio de 2026
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Carlo Ancelotti

Esta fue la decisión que tomó Brasil sobre Ancelotti tras la temprana eliminación del Mundial ante Noruega: Cafú apoyó la determinación

julio 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Carlo Ancelotti - Foto EFE
Carlo Ancelotti - Foto EFE
Las dos anotaciones de Haaland generaron una intensa evaluación sobre el desempeño del equipo.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó una decisión sobre el entrenador italiano Carlo Ancelotti luego de la temprana eliminación de la selección de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en octavos de final.

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Brasil cayó por 2 a 1 ante Noruega el domingo tras una destacada actuación de Erling Haaland que había dejado dudas sobre la continuidad del cuerpo del exdirector técnico del Real Madrid.

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El director de fútbol de la CBF, Rodrigo Caetano, sin embargo, dijo que Ancelotti seguirá al mando hasta el ciclo de la Copa Mundial de la FIFA 2030 después de que la derrota de Brasil por 2 a 1 ante Noruega extendiera la espera de los cinco veces campeones por un sexto título a al menos 28 años.

Haaland anotó dos goles en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y generó una intensa evaluación sobre el desempeño del equipo, las decisiones de Ancelotti y el rumbo del fútbol brasileño.

Gran parte de las críticas iban dirigidas a Ancelotti, quien solo tuvo un año para reformar un equipo que había tenido tres entrenadores interinos mientras la CBF esperaba a que dejara el Real Madrid.

Pero Caetano declaró que el italiano de 67 años, que extendió su contrato en mayo hasta el Mundial de 2030, no se dejaría vencer tras una sola tormenta. "Él es nuestro entrenador y lo seguirá siendo durante todo este ciclo", dijo.

"Una de las principales razones por las que fracasamos en este Mundial fue no contar con una guía adecuada y estable a largo plazo que hubiera preparado a nuestra selección nacional como debía para un Mundial, y no podemos volver a cometer el mismo error."

Las decisiones de Ancelotti, cabe resaltar, dieron mucho que hablar en el análisis posterior de los expertos.

El estratega fue criticado por permitir que el centrocampista Bruno Guimaraes lanzara un penalti al inicio del partido, que falló, y por dejar en el campo hasta el final a los veteranos Casemiro y Danilo, de 34 años, en un encuentro en el que Brasil parecía cansado y sin ideas.

Cafú apoyó la decisión de la CBF

Cafú, el capitán de la selección brasileña campeona de 2002, afirmó en declaraciones a la prensa un día después de la eliminación que el país debe confiar en Carlo Ancelotti para llevar a cabo una reconstrucción adecuada a lo largo de cuatro años.

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"No es el fin del mundo", afirmó. "Es el comienzo de un nuevo ciclo y de una nueva generación, así que tenemos que confiar en que Carlo (Ancelotti) es la persona adecuada para ayudar a Brasil a volver a ganar ese título", afirmó.

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