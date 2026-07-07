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Martes, 07 de julio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reitera que la Eurocopa vale lo mismo que un Mundial tras la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Los lusos, bajo el liderazgo de CR7, no pudieron ante 'La Roja', que ganó por la mínima con un gol agónico (0-1).

Tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026 ante España, Cristiano Ronaldo reiteró en zona mixta del AT&T Stadium, en Texas, Estados Unidos, que la Eurocopa vale lo mismo que un Mundial.

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"Me voy con la conciencia tranquila. He dado lo mejor. He ganado tres títulos por Portugal; antes de Cristiano no había ganado (la selección) ningún título", dijo el apodado 'comandante'.

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Luego, agregó: "El mayor título que gané con la selección fue en 2016 (la Eurocopa), que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial".

El pasado lunes 6 de julio, la Copa Mundial de la FIFA que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá vibró con el grandioso duelo entre la selección de Portugal y la selección de España.

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Los lusos, bajo el liderazgo del experimentado delantero Cristiano Ronaldo, no pudieron ante 'La Roja', que ganó por la mínima con un gol agónico (0-1).

Los dirigidos por Luis de la Fuente anotaron en el minuto 90 + 1' por cuenta del centrocampista Mikel Merino.

España, gracias a este gran triunfo, se metió entre los ocho mejores equipos del magno evento deportivo (cuartos de final).

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España volverá a jugar en Los Ángeles, puntualmente en el SoFi Stadium, en el que ya superó a Austria en dieciseisavos de final.

Eso lo hará el próximo viernes 10 de julio ante la selección de Bélgica, que a su vez le ganó con autoridad a Estados Unidos 4 por 1.

El Mundial de Fútbol 2026 comenzó oficialmente el 11 de junio y finalizará con la gran final el 19 de julio de 2026.

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