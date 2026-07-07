Cristiano Ronaldo reitera que la Eurocopa vale lo mismo que un Mundial tras la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo
Tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026 ante España, Cristiano Ronaldo reiteró en zona mixta del AT&T Stadium, en Texas, Estados Unidos, que la Eurocopa vale lo mismo que un Mundial.
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"Me voy con la conciencia tranquila. He dado lo mejor. He ganado tres títulos por Portugal; antes de Cristiano no había ganado (la selección) ningún título", dijo el apodado 'comandante'.
Luego, agregó: "El mayor título que gané con la selección fue en 2016 (la Eurocopa), que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial".
El pasado lunes 6 de julio, la Copa Mundial de la FIFA que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá vibró con el grandioso duelo entre la selección de Portugal y la selección de España.
Los lusos, bajo el liderazgo del experimentado delantero Cristiano Ronaldo, no pudieron ante 'La Roja', que ganó por la mínima con un gol agónico (0-1).
Los dirigidos por Luis de la Fuente anotaron en el minuto 90 + 1' por cuenta del centrocampista Mikel Merino.
España, gracias a este gran triunfo, se metió entre los ocho mejores equipos del magno evento deportivo (cuartos de final).
España volverá a jugar en Los Ángeles, puntualmente en el SoFi Stadium, en el que ya superó a Austria en dieciseisavos de final.
Eso lo hará el próximo viernes 10 de julio ante la selección de Bélgica, que a su vez le ganó con autoridad a Estados Unidos 4 por 1.
El Mundial de Fútbol 2026 comenzó oficialmente el 11 de junio y finalizará con la gran final el 19 de julio de 2026.