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Árbitros

Este es el importante partido que dirigirá ahora el árbitro al que EE. UU. le negó la entrada para el Mundial

junio 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Omar Abdulkadir Artan - Foto EFE
Omar Abdulkadir Artan - Foto EFE
El anuncio fue realizado por el máximo órgano rector del fútbol europeo el mismo día que inició en México la Copa del Mundo.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue sido designado para dirigir un importante partido de fútbol a los pocos de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) le negara la entrada al país para trabajar como juez delegado en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Estados Unidos reveló el martes que había negado la entrada a Artan para la máxima cita del deporte debido a sus presuntos vínculos con "miembros de organizaciones terroristas".

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Artan fue uno de los 52 árbitros principales de la FIFA seleccionados para dirigir la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá y, aunque ya no debutará allí, estará al frente de uno de los partidos más importantes de Europa.

Y es que el árbitro Artan fue designado este jueves, mismo día en el que arrancó el Mundial, para oficiar en la Supercopa de la UEFA, que se disputará entre el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League, y el Aston Villa, campeón de la UEFA Europa League.

El anuncio fue realizado por el máximo órgano rector del fútbol europeo para el duelo que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria.

Cabe resaltar que Artan, de 34 años, recibió el premio al Árbitro del Año 2025 de la Confederación Africana de Fútbol.

"Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol", declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en un comunicado.

Ceferin agregó: "El fútbol sirve para conectar a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación".

Artan llegó el sábado a Miami, donde fue detenido y finalmente enviado de regreso a Estambul. De no haber sido así, habría sido el primer árbitro somalí en dirigir un partido en un Mundial.

"Durante el proceso de control, el viajero fue sometido a una inspección adicional, un procedimiento rutinario de la CBP que se realiza cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad", declaró la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en un comunicado.

En el mismo escrito se agregó que, tras la inspección, "se determinó que el viajero, árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a irregularidades en la verificación de antecedentes y se le denegó la entrada".

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Artan ya había arbitrado en dos ediciones de la Copa Africana de Naciones. Hace un año, dirigió su primera gran final continental, el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2025 entre el Pyramids FC de Egipto y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, disputado en El Cairo el 1 de junio.

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