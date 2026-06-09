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Martes, 09 de junio de 2026
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Colombia

Con remontada épica ante Paraguay, Colombia se consagra campeona de la Liga de Naciones Femenina

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Fútbol Colombia | Foto AFP
Fútbol Colombia | Foto AFP
La selección colombiana venció 4-3 a Paraguay en un vibrante partido que tuvo como figuras a Linda Caicedo y Ana María Guzmán, autora del gol del triunfo en los minutos finales.

La selección femenina de Colombia escribió una página histórica al proclamarse campeona de la Liga de Naciones Femenina, tras derrotar 4-3 a Paraguay en un partido cargado de emociones y definido en los últimos minutos.

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Las cafeteras se habían clasificado anticipadamente junto a Argentina al Mundial de Brasil 2027 y este martes celebraron por partida doble con el título.

Minuto a minuto

Colombia se enfrentó a un juego complejo Paraguay que desplegó todas sus armas desde el inicio del partido.

Una falta de la portera colombiana Katherine Tapia sobre Rebeca Fernández terminó con un tiro penal a favor de la guaraníes. Dulce Martínez convirtió el primer tanto en el minuto 3'.

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Las cafeteras no demoraron en responder. Un rebote en el área y un toque de la defensa Guzmán en el 7' igualaron el marcador 1-1.

Dos minutos después, en el 9', un cabezazo de la joven Claudia Martínez puso en ventaja a las paraguayas, pero Marcela Restrepo en el 44' consiguió la igualdad.

No hubo tiempo para festejos colombianos. Paraguay no perdonó y al siguiente minuto Lice Chamorro anotó el tercero de Paraguay.

En la segunda parte del encuentro, Linda Caicedo en el 60' igualó el marcador 3-3 y Guzmán le dio el título a las cafeteras en el 89'.

Caicedo describió como un balde de "agua fría" cada gol paraguayo. "Metíamos gol y Paraguay remontaba. Creo que hay que celebrar más que nunca", expresó.

El encuentro quedó empañado por aparentes insultos racistas desde la tribuna contra Caicedo. En el minuto 71, la jueza alzó sus brazos formando una equis en señal de activación del protocolo contra la discriminación y detuvo el encuentro por un minuto.

Victoria colombiana

Luego de celebrar a rabiar al final del partido, Ana María Guzmán, autora del gol del campeonato para Colombia, dijo que la clave del título de la selección Colombia fue "la fe, el creer".

"Nunca se me salió de la mente ganar porque llevamos muchos años con este objetivo. Lo soñamos desde chiquitas", dijo Guzmán visiblemente emocionada.

"La Liga de Naciones es una montaña rusa para nosotros. Esto significa demasiado para mí, pero me quedo con lo que significa para mi país. Es un orgullo para nosotros", celebró el DT de Colombia, Ángelo Marsiglia.

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Por otro lado, el triunfo de Colombia benefició a las ecuatorianas, que quedaron cuartas en la clasificación y obtuvieron junto a Venezuela el boleto al repechaje..

El torneo de repesca se disputará entre confederaciones en dos fases en una sede "centralizada", según la FIFA. La primera será entre noviembre y diciembre de este año y la segunda en febrero de 2027.

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