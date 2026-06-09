Estos son los jugadores más longevos de la Copa del Mundo 2026: Cristiano Ronaldo ocupa la segunda posición

Se acerca el inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, una edición que estará marcada por el fin de un ciclo para futbolistas de talla internacional, especialmente para aquellos jugadores que por su edad estarían disputando lo que sería su último Mundial.

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En ese sentido, existe un selecto grupo de jugadores experimentados que superan los 40 años, los cuales en Canadá, México y Estados Unidos tendrían su última participación en un certamen mundialista.

Algunos de ellos han dejado huellas imborrables a lo largo de sus carreras deportivas, tanto por sus registros dentro del terreno de juego, comoCristiano Ronaldo, y otros, como Luka Modrić, por su liderazgo dentro de la cancha.

Estos son los jugadores más longevos de la Copa del Mundo 2026

Dentro de los futbolistas más experimentados se encuentra el arquero Craig Gordon, de la selección de Escocia, quien con 43 años será el jugador más veterano en esta edición.

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El guardameta escocés, a lo largo de su trayectoria, se caracteriza por su liderazgo dentro del equipo.

A Gordon lo sigue nada más y nada menos que el astro portugués, Cristiano Ronaldo, con 41 años. El experimentado delantero internacional con la absoluta de su país desde 2003 es el futbolista con más goles a lo largo de su historia como profesional, pues ostenta un registro de 973 tantos, de los cuales 143 han sido con el combinado de su país, con el cual disputará su sexto Mundial.

Al igual que CR7, el arquero mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo, con 40 años. El guardameta, con una amplia experiencia tanto a nivel de clubes como de selección, ha dado a conocer que, una vez termine la participación del Tricolor en Norteamérica 2026, pondrá punto final a su carrera con la absoluta.

En esta lista de jugadores longevos del Mundial 2026, se encuentra el mediocampista croata Luka Modric, con 40 años y 275 días, un jugador que se ha caracterizado por ser un líder dentro y fuera de la cancha durante su trayectoria.

Manuel Neuer, de la selección de Alemania, con 40 años y 76 días, uno de los arqueros que históricamente se ha destacado por su capacidad de juego con los pies, posiblemente cierre su ciclo con el combinado alemán, tras su quinto Mundial.

El listado de futbolistas mayores de 40 años lo complementan el delantero bosnio Edin Džeko y el guardameta de Cabo Verde Vozinha.