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Martes, 09 de junio de 2026
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Irán

Así es la ajetreada logística de la selección de Irán en el Mundial en medio de la guerra en curso en su país

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de Irán | Foto AFP
Selección de Irán | Foto AFP
La participación de Irán en la Copa Mundial se ha visto empañada por problemas de visados.

La federación de fútbol de Irán anunció este martes el calendario de su selección nacional para la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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Hasta ahora, los jugadores obtuvieron los visados necesarios para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, no todos los miembros de la delegación han recibido los permisos necesarios, por lo que algunos no saben si podrán estar en todos los partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

El torneo está siendo organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, y el equipo iraní, debido a la guerra en curso en su país, estará entrenando en Tijuana, a pesar de que juega toda su fase de grupos en Estados Unidos.

"De acuerdo con el programa de la FIFA, la delegación del equipo viajará a Estados Unidos en un vuelo chárter", dijo el portavoz de la federación iraní, Amir Mehdi Alavi, en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní ISNA.

"El equipo viajará a la ciudad anfitriona un día antes del partido contra Nueva Zelanda, y para los dos siguientes encuentros estaremos en el recinto anfitrión dos días antes del partido", añadió.

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, advirtió por separado contra la exhibición de ciertos símbolos durante los partidos.

"Si, en los estadios donde jugamos, vemos alguna bandera o símbolo que no sea el de la República Islámica de Irán, o si se corean consignas que rompen las normas, el responsable del equipo tendrá sin duda el deber de detener el partido", fue citado por la agencia oficial iraní IRNA.

"Es responsabilidad de los organizadores rectificar la situación", añadió.

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La participación de Irán en la Copa Mundial se ha visto empañada por problemas de visados que, según Teherán, han impedido la entrada a Estados Unidos de unos 15 empleados administrativos y directivos de su delegación.

Irán abrirá su campaña contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, antes de enfrentarse a Bélgica en la misma ciudad el 21 de junio y a Egipto en Seattle el 26 de junio.

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