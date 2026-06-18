Daniel Muñoz habló de su gol "acrobático" en el triunfo de Colombia: "Esa es una pelota que si la coges bien va al fondo de la red, pero si la coges mal la sacas del estadio"

En las últimas horas la selección Colombia tuvo un debut soñado en el partido que enfrentó ante Uzbekistán en la primera ronda del Grupo K en la fase de grupos del Mundial de 2026, tras derrotar al conjunto asiático con un sólido 3-1.

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El conjunto cafetero tuvo cuatro claros protagonistas de la noche que le dieron el triunfo al equipo, entre ellos está el lateral del Crystal Palace, Daniel Muñoz, quien fue el encargado de abrir el marcador del partido con un golazo en el que tuvo que dejar unos minutos su rol como lateral derecho y meterse en el papel de 'nueve'.

Sobre esto, el futbolista colombiano, visiblemente contento, afirmó que su gol "acrobático" salió de una conversación que ya había sostenido con su compañero Luis Díaz.

En zona mixta tras el triunfo, el colombiano aseguró: "la verdad que yo ya le había dicho a Luis (Díaz) que cuando la tuviera mirara la diagonal que iba a trazar y obviamente me tira un balón muy bueno, y lo único que hago es tirarme y bueno al fondo de la red".

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En declaraciones con el medio Win Sports, Muñoz explicó más a fondo lo que sintió y pensó en ese momento. "Esa es una pelota que si la coges bien va al fondo de la red, pero si la coges mal la sacas del estadio", señaló.

Y sentenció que con Díaz habían hablado de los espacios que Uzbekistán suele dejar en la defensa por lo que sabían que "con diagonales muy cortas podíamos romper y justamente él (Luis Díaz) alza la cabeza y yo le alzó la mano, tira la diagonal y aparezco como nueve de área".

Sobre sentirse como en casa al ver un estadio de 70.000 personas portando los colores de Colombia, Daniel sostuvo que "no hay otra manera más linda de empezar. Es darle las gracias al pueblo colombiano".

"Y creo que si seguimos así vamos a lograr cosas importantes (...) empezar ganando en una Copa del Mundo es sumamente importante. Hay cosas por mejorar, no fue un partido perfecto ni que le pasamos por encima a Uzbekistán y esos detallitos hay que mejorarlos", explicó.

Y analizó a su próximo rival, República del Congo, con quien se medirá el martes 23 de junio y al que describió como un rival con el que se debe de tener mucho cuidado: "Son jugadores importantes, intensos y hay que analizarlos muy bien, y salirles a competir de túi a tú".

Con este triunfo, el conjunto cafetero de momento se ubica liderando del Grupo K con 3 puntos, superando a República del Congo y Portugal que empataron más temprano.