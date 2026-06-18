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Lo que se sabe sobre la salud del padre de Messi quien se recupera de un "problema de salud"

junio 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Lionel Messi - AFP
Lionel Messi - AFP
Según un comunicado, Jorge Messi, de 68 años, se encuentra actualmente bajo supervisión médica.

Este jueves, la familia de Lionel Messi informó que su padre se está recuperando de un "problema de salud" no especificado, al tiempo que pidió privacidad sobre la situación tras una ola de informes en la prensa.

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Las especulaciones sobre la salud del progenitor del astro argentino, Jorge Messi, se han intensificado luego de que el capitán de la Selección de Argentina rompiera en llanto después de anotar el primero de sus tres goles en la victoria 3-0 sobre Argelia en el Mundial.

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Aunque la familia Messi no entregó muchos detalles sobre la enfermedad de Jorge Messi, sí dijo que actualmente se encuentra bajo supervisión médica.

"Se encuentra actualmente bajo supervisión médica, recuperándose y evolucionando favorablemente dada su condición", detalló.

El martes, tras ser consultado por la prensa sobre su situación personal y su reacción emocional tras marcar un gol contra Argelia, Messi aseguró que "fue un asunto ajeno al deporte".

"Pasé por unos días difíciles y complicados", añadió.

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Cabe mencionar que Jorge Messi, de 68 años, es el agente de su hijo y una de sus principales fuentes de apoyo.

A lo largo de su carrera, lo ha acompañado en su paso por importantes clubes como el Barcelona, ​​el Paris Saint-Germain y ahora en el Inter Miami.

En el comunicado, la familia Messi expresó su "profunda angustia por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado un asunto familiar estrictamente privado".

“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de quienes la rodean no deben ser objeto de especulación ni de una atención mediática irresponsable”, concluyó.

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